連詩雅想以美少女戰士造型拍婚紗照

■連詩雅與陳家樂傳將於4月結婚。

連詩雅（Shiga）前晚出席婚紗展活動，有傳她和陳家樂將於4月結婚，她笑謂想等家樂拍完劇和影完婚紗相後，才公佈婚期。由於家樂忙拍劇，連婚前最後一個情人節也不能一起慶祝，但她不會生氣，只望男友順利完成拍攝。雖然婚事由她一手包辦，她指家樂會適時給予意見，絕不會只講「你話事」，兩人溝通得很好，沒有為籌備婚禮而發脾氣。問到是否已揀好婚紗？Shiga稱仍處理中，更口快快表示只有兩個月時間操fit，「我想再瘦一點，但另一半叫我不要太瘦，好惆悵。」又說有想過以《美少女戰士》造型拍婚紗照，笑言有找到水手服婚紗，但朋友都說不好，連家樂都說要再想想，她無奈說：「後來再想自己都幾十歲，不如算了，或者你們之後見到家樂幫我游說他。」