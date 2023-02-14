肚凸凸演出超級碗Rihanna懷第二胎

■大住肚的Rihanna又唱又跳，活力十足。

美式足球冠軍賽「超級碗」於香港時間昨日在亞利桑那州Glendale舉行，今屆大會請來天后Rihanna擔任中場表演嘉賓，是她自2018年後再度公開演出。穿上紅色戰衣的Rihanna大唱《Umbrella》、《Diamonds》、《Where Have You Been》等經典歌，在13分鐘內唱了15首歌，男友A$AP Rocky在台下撐場，天后Adele、Beyonce一家都有現身。Rihanna被發現肚凸凸，之後透過發言人承認再懷第二胎，她去年5月才為歌手男友誕下兒子。知情人士透露他們對於再有BB感到超興奮，並非常期待。不過網民對Rihanna的演出有讚有彈，有網民嫌演出好悶，而且只食老本唱舊歌，不過據指為她伴舞的舞蹈員多達280人，她更半天吊在一個離地兩層的小舞台演唱，認真牙煙！