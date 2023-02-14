吳業坤呻鏡頭前親密感尷尬新歌MV搵太太做女角

■吳業坤找來太太做新歌MV女主角。

吳業坤轉投新唱片公司TMG，做人夫後第一支派台歌《百二歲》，特別選定今日2月14日情人節推出。坤哥表示，他希望將這份甜蜜送給太太之餘，也可以送給大家及祝大家情人節快樂。坤哥說由於《百二歲》這首歌別具意義，所以特別找太太浜口愛子做MV女主角。這是愛子第一次在香港拍攝MV，坤哥說她完全不緊張，可能因為她之前在日本也有拍攝經驗，但感到十分新鮮。現居香港的她，決定留港發展，希望將來有更多拍攝機會。反而坤哥有點尷尬，他說：「以前的MV用其他女仔做主角反而沒這次尷尬，因為在攝影師面前做我倆平常會做的事，好像將自己的私隱公開出來一樣，有點不自然。」