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吳業坤呻鏡頭前親密感尷尬新歌MV搵太太做女角

2023-02-14 列印
■坤哥以新歌祝大家情人節快樂。
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吳業坤轉投新唱片公司TMG，做人夫後第一支派台歌《百二歲》，特別選定今日2月14日情人節推出。坤哥表示，他希望將這份甜蜜送給太太之餘，也可以送給大家及祝大家情人節快樂。

坤哥說由於《百二歲》這首歌別具意義，所以特別找太太浜口愛子做MV女主角。這是愛子第一次在香港拍攝MV，坤哥說她完全不緊張，可能因為她之前在日本也有拍攝經驗，但感到十分新鮮。現居香港的她，決定留港發展，希望將來有更多拍攝機會。
  反而坤哥有點尷尬，他說：「以前的MV用其他女仔做主角反而沒這次尷尬，因為在攝影師面前做我倆平常會做的事，好像將自己的私隱公開出來一樣，有點不自然。」■吳業坤找來太太做新歌MV女主角。
■吳業坤找來太太做新歌MV女主角。
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