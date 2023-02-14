梁朝偉練琴練到想跳樓 城城體會同片演員溫暖

《風再起時》兩位影帝梁朝偉及郭富城接受鄭丹瑞（阿旦）訪問，大談首次合作的感受，城城大讚偉仔是個天生的演員，很有魅力，演出很有說服力。



阿旦提到二人分別要為演出學踢踏舞和鋼琴，追問導演翁子光是否不斷鞭策他們？偉仔笑說導演一定以為彈琴好易，他練琴時久不久就「發癲」傳訊息給導演，跟導演說練到想跳樓；導演只好安撫他沒事，偉仔的家只有3層高，跳了也不會死。



城城就透露2018年到內地片廠，與演員第一天圍讀就收到大寶（大女）快要出生，於是請假趕回香港見證第一個孩子出生；他回憶說，當時覺得很不好意思，反而其他演員都恭喜他升呢做父親，令他覺得好溫暖。