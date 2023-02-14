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《毒舌大狀》票房衝破9,000萬

2023-02-14 列印
■子華與一眾演員拍片宣佈票房報捷。
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黃子華主演電影《毒舌大狀》在賀歲檔上映以來，票房節節上升，前晚電影在官方社交網上載子華與片中幾位演員的短片，宣佈《毒舌大狀》上映23日票房衝破9,000萬，成為香港史上第一次！

電影官方發文表示：「多謝大家同我哋一齊咁肉緊，日日睇住票房數字，《毒舌大狀》上映23日票房衝破9,000萬，再度創下香港電影史紀錄，係亞洲及港產片第1次！史無前例，全因大家！大家繼續幫手散口碑好評，我哋票房繼續衝，約定戲院見你哋！」
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