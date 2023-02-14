《仔仔一堂》情侶煮情人節餐玩互餵 王賢誌公開囝囝寫真第一波甜舔雪糕

齊食雪糕■慈善寫真集《Pride in Action》中Ray（左）及Kenny鼻尖貼鼻尖，哄到好埋食雪糕。

情不自禁■兩人着情侶裝，於牛頭角志明橋攬到實拍寫真。

心心相印■Kenny及Ray影相時齊擺出心心相印Pose。

愛到出口■Kenny餵Ray食蜆，Ray未食已讚不絕口。

湯水定情■船P上Kenny（右）送上老火湯，Ray私吞定情。

直播互動■《Boyscation Talk》之前就請嚟HoHo（右起）、Nathan、Howard講性反應。

慈善寫真■《Pride in Action》共164頁，售價$428，扣除成本捐贈與《仔仔一堂》節目中訪問過的五間本地支援LGBT慈善機構。

過氣情侶■大學講師Andrew（右）跟高大花藝設計師Carson好登對，最後拍拖4個月因了解而分開。

食開年飯■作為經理人嘅Vinci之前請囝囝食開年飯，同時為Carson（前排中）慶生。

誘人胸肌■作為KOL嘅Juzco於寫真集中大晒誘人胸肌。

同性婚姻■52歲Vinci跟Kevin於2016年8月在溫哥華註冊結婚，成為香港首對同性婚姻藝人。

由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對真人騷節目《仔仔一堂》，成功撮合Ray及Kenny成為情侶，省靚Vinci嘅金漆招牌。於情人節兼每月14號的拍拖紀念日，Kenny為Ray煮情人節餐外，兩人更送花向Vinci謝媒，同時開心share慈善寫真集《Pride in Action》。相中兩人唔避忌互咀及貼面食雪糕，勇敢去愛的Ray堅定說：「發自內心嘅熱戀期行為，希望世界多一點愛少一點恨，唔好歧視同志。」採訪：方騫平 攝影：譚志光化妝、髮型：Claudia場地：Bosses studio雖然節目經已播完，但12位囝囝仍受關注，王賢誌因此自組製作公司兼做埋囝囝經理人，頭炮product打鐵趁熱推出《Pride in Action》慈善寫真集，仲會炒熱餘溫，每周一晚於YouTube Channel做《Boyscation Talk》，Vinci率囝囝講心事及跟member互動交流。互餵放閃食情人節餐下月才拍拖1年的Ray及Kenny共度首個情人節，由於情人節是私房菜館黃金時期，Kenny提前為Ray煮情人餐「開水白菜」及「靈魂雙弄」（蜆），單係白菜湯底經已落足心機用雞、鴨、火腿熬足5粒鐘，Ray未食已讚不絕口，對住Kenny心心眼說：「佢煮乜都好食，就算冇菜譜都識煮……」當Ray要求Kenny餵食時，Kenny即投訴：「我煮咗仲要我餵你！」Ray輕聲呵返：「你係咪（白菜）落咗好多糖，咁甜嘅。」Vinci大爆當日Kenny因為一壺愛心湯水而跟Ray撻着。Kenny解釋，拍節目期間Ray喺群組中提出想飲老火湯，他因為技癢煲咗羊肚菌螺頭烏雞湯畀大家飲，點知被Ray私吞。不過，講到底兩人都要謝媒，故先送上代表住勇敢的向日葵畀Vinci，到結婚時一定封媒人利是。許愛的承諾不會放棄Ray及Kenny目標3年後結婚，婚後可能領養或收契仔，現階段共同目標係努力賺錢，然後過同居生活。兩人在鏡頭前大擺心心pose，32歲的Ray仲向Kenny許下愛的承諾：「去到我呢啲歲數適應咗唔想轉變，而且相處過程好舒服，如無意外係佢，佢唔放棄我，我都唔會放棄佢。不過，Kenny愈嚟愈靚仔，我都擔心有一日俾人搶咗，有段時間亂諗嘢，情緒有好大困擾，直至有日佢安撫叫我唔好諗得太多先定啲。」Kenny乘機指Ray為人固執唔聽人講，所以有時會發他脾氣。寄語Member做好自己提到寫真集中兩人着住情侶裝又攬又嘴行為大膽，Vinci踢爆說：「佢哋私下仲大膽啦……其實好多fans都鍾意睇佢哋好sweet嘅場面㗎。」Ray甜笑默認：「每個月嘅14號我哋都會去酒店staycation慶祝拍拖紀念日子，喺酒店房入面唔止攬錫咁簡單呀！」Ray認為熱戀中情侶唔使要求都會錫埋去，強調冇壓力：「節目《仔仔一堂》帶出勇敢去愛訊息，亦慶幸Vinci塑造到我哋呢班人，出到街冇被鄙視，啲人對我哋好nice，我哋都係普通人。」Kenny認為無需要理人。至於Vinci成功做媒人有滿足感，叮囑兩人要keep住甜蜜保住他金漆招牌：「身為同性戀者唔需要理會人哋嘅奇異眼光，只要做好自己，做出一啲成績，自然得到人哋欣賞。」