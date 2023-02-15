■康師父除了做歌手，未來更希望開班分享唱歌經驗。

■Wincy跟YOUnion團長陳柏宇合唱《盛夏光年》，成為該環節最高分。

■VALC跟林奕匡在決賽時合唱師兄湯令山作品《Honest》。

■Wincy、VALC和康師父得獎後，希望正式加入樂壇成為歌手。

■剛到日本旅行散心的Wincy，已投入歌曲創作課程，向創作歌手路邁進。

■VALC打算明年才升讀大學，這年會先努力學好唱歌。

■康師父與YOUnion團員葉巧琳決賽時合唱《粉碎糖果屋》，展現活潑一面。

炎明熹

HOY TV選秀節目《就是青春》三甲早前誕生，由19歲學生洪韻騏（Wincy）勇奪冠軍；亞軍為18歲學生張鈊貽（VALC）；季軍是27歲自由表演者康志維（Edmund、康師父），三人都希望今年可以推出個人單曲。而被指是炎明熹勁敵及翻版林家謙的Wincy及康師父，均希望擺脫別人影子，想觀眾記得真正嘅自己。採訪：杜杜 攝影：錢文坤三位都認為攞獎很夢幻，事隔一排才覺得真實，問到目標，他們都希望今年能夠成為真正歌手，推出自己的單曲。 Wincy說：「比賽後，我更加確定向住歌手嘅路進發，好似林家謙同鄧紫棋一樣，成為有實力嘅創作歌手，o依家已經上堂學緊寫歌同製作，希望好快出到自己嘅歌，遠啲嘅目標就係開演唱會。」冇專登扮林家謙同樣想成為創作歌手的VALC，最仰慕師兄湯令山，「Gareth. T係我中學師兄，讀書時已經認識，佢嘅創作天份高到冇人有，好耐之前已經聽佢啲歌，見到佢慢慢行到呢步，有好好嘅作品畀人發現走紅，好敬佩啲有實力又攞到自己想法落歌嘅人。（想好似佢咁？）神級！唔敢諗，o依家目標係進步先，希望出到自己歌。」康師父最想成為去頒獎禮唔會被批評現場唱功嘅歌手，「好似張敬軒、陳柏宇同C AllStar。」甫參賽Wincy已被外界拿來跟炎明熹比較，更被封對方勁敵，她坦言之前好介意，「風格唔一樣，把聲、外形所有嘢都唔似，只係啲報道咁講，啲人先將我同佢比較，話似唔係唔好嘅事，佢係好有天份好勁嘅歌手，不過都希望觀眾睇更多我嘅嘢。」至於被封翻版林家謙的康師父同樣介意，「好討厭俾人話我特登扮佢，我真係冇扮佢，佢未出道前我哋都喺一啲表演合作過，嗰時大家都覺得我哋係同一類人，所以我喺節目嘅表演上，希望表現到自己唔似佢。」