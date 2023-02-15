靚佬湯現身午餐會成集郵對象

■關繼威開心與靚佬湯自拍。

美國電影藝術與科學學院周一於比華利山舉行奧斯卡入圍午餐會，現場星光熠熠。影帝大熱班頓費沙、哥連法路、奧斯汀畢拿，以及影后大熱楊紫瓊和姬蒂白蘭芝都一一現身。不過全場最搶眼的仍是湯告魯斯，今次靚佬湯憑其監製電影《壯志凌雲：獨行俠》入圍最佳電影，他以型爆西裝look現身午餐會。靚佬湯甫現身就令一眾紅星頓變小粉絲，奧斯汀畢拿和入圍男配角的關繼威都紛紛找他「集郵」。另外，名導史提芬史匹堡和女星珍美李寇蒂絲亦紛紛與他敍舊。不過外媒就十分眼利，發現靚佬湯與楊紫瓊在現場密密斟，不知二人是否大談合作計劃？