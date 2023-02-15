不過全場最搶眼的仍是湯告魯斯，今次靚佬湯憑其監製電影《壯志凌雲：獨行俠》入圍最佳電影，他以型爆西裝look現身午餐會。靚佬湯甫現身就令一眾紅星頓變小粉絲，奧斯汀畢拿和入圍男配角的關繼威都紛紛找他「集郵」。另外，名導史提芬史匹堡和女星珍美李寇蒂絲亦紛紛與他敍舊。不過外媒就十分眼利，發現靚佬湯與楊紫瓊在現場密密斟，不知二人是否大談合作計劃？
靚佬湯現身午餐會成集郵對象
不過全場最搶眼的仍是湯告魯斯，今次靚佬湯憑其監製電影《壯志凌雲：獨行俠》入圍最佳電影，他以型爆西裝look現身午餐會。靚佬湯甫現身就令一眾紅星頓變小粉絲，奧斯汀畢拿和入圍男配角的關繼威都紛紛找他「集郵」。另外，名導史提芬史匹堡和女星珍美李寇蒂絲亦紛紛與他敍舊。不過外媒就十分眼利，發現靚佬湯與楊紫瓊在現場密密斟，不知二人是否大談合作計劃？
7天自主防疫 外出須戴口罩 台灣大鬆綁吸客 港人下周可自由行
各地開關迎旅客，台灣的入境檢疫措施亦大鬆綁。台灣下周一（2月20日）起恢復受理港澳居民申請臨時停留許可，意味港人可以往寶島自由行。長榮航空及大灣區航空隨即增加往返台北的航機班次。現時港人只可報旅行團往...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美軍：中國氣球上找到「關鍵傳感器」
美國軍方表示，本月初在南卡羅來納州沿海被美國F-22戰機擊落的中國氣球上，找到用於情報收集的「關鍵傳感器」，將有可能從中了解到，中國究竟蒐集到甚麼情報。在北京，外交部發言人汪文斌再批評美方擊落中國氣球...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
土敍地震3人被困198小時獲救
土耳其東南部近敍利亞邊境的強烈地震，至今已造成逾3.7萬人喪生。地震發生已超過一周，但救援人員未有放棄搜索生還者，仍從廢墟中陸續救出多名生還者，3人在地震發生198小時後被救出。在土耳其南部省份阿德亞...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
KOKO ROSSO明開價下周發售
會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO將於明天公佈首張價單，料以貼市價推售，首批不少於80伙、最快下周末首輪銷售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO明天開價，同日開放予指定人士優先睇...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美CPI升6.4%超預期 港股跌50點成交縮
美國通脹持續回落，1月消費物價指數（CPI）按年上升6.4%，較去年12月的升6.5%為低，惟升幅較預期的升6.2%為高；按月則上漲0.5%，符合市場預期。港股昨日則窄幅波動，微跌50點，收報2111...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
基亞利殊近況勇 一億先生爆廠
基亞利殊加盟曼城逾一年半，直到最近才交出匹配其1億鎊（約9億5478萬港元）身價的表現，率隊在英超積分榜追至落後榜首阿仙奴3分。這名已回復信心重現扭波王本色的27歲英格蘭鋒將，今晚聯賽榜首大戰作客槍手...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
胡定欣晒S身形搶盡鏡頭 蔡思貝性感露胸 笑胡鴻鈞追唔到她
胡定欣、黃智雯、蔡思貝、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲及王浩信等前晚出席《廉政狙擊》首映會，眾演員盛裝行紅地氈，其中黃智雯和蔡思貝心口開窿好性感，而胡定欣就穿紅色貼身裙，S身形展露無遺。監製樂易玲在台上...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 騙徒猖獗 防騙訊息再加強｜社論
警務處處長蕭澤頤公佈去年罪案情況，多類罪行數字下跌，唯獨騙案勁升，佔整體7萬多宗罪案中的4成，受害者共損失48億元！單看數字，十分驚人。從新聞報道可見，有受害者失去一生積蓄，不少人欠下巨債，愧對親友，...
2023-02-15
- 盧永雄 - 理性的商人 瘋狂的政客｜巴士的點評
- KellyChu - 鹽酥麥炸雞強勢回歸 麥當勞App用戶率先試｜Executive日記
- KellyChu - 美心MX推出長者大激賞 出示證件即享7折優惠｜Executive日記
- 林國誠 - 癸卯年五黃大煞｜五里山
- Michael Chugani 褚簡寧 - Make a beeline for｜又中又英
- 方舒眉 - 佛光山之緣｜流光飛絮
- 朱紅 - 恒指好淡爭持 留意「68372」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 聯想周五放榜 吼「26102」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 騰訊購「12764」低面值｜窩輪熱炒特區
- 陳永陸 - 豐盛生活估值吸引｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 旭日光四班佔優｜頭號目標
第五場四班一二○○米。今戰四班千二米照例拆組，實力較強的「亞洲籐王」、「正氣青驅」都編了在第七場，反觀第四場隔晚成熱的是「久久為王」、「勝利才子」，後駒還算是出自沙田強組，但「久久為王」已一再在爭勝位...
2023-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6