胡定欣晒S身形搶盡鏡頭 蔡思貝性感露胸 笑胡鴻鈞追唔到她

■胡定欣的貼身紅裙，與黃智雯的低胸開窿裙，各有美態。

■蔡思貝表示，與胡鴻鈞在台上有傾談交流。

■吳卓羲、王浩信與黃宗澤合作純熟。

■孔德賢與戴祖儀出席《廉政狙擊》首映禮。

■《廉政狙擊》演員與觀眾齊齊欣賞首映，場面熱鬧。

■陳楨怡否認曾被TVB雪藏。

胡定欣、黃智雯、蔡思貝、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲及王浩信等前晚出席《廉政狙擊》首映會，眾演員盛裝行紅地氈，其中黃智雯和蔡思貝心口開窿好性感，而胡定欣就穿紅色貼身裙，S身形展露無遺。監製樂易玲在台上宣佈打鐵趁熱正籌備《廉政狙擊2》，令一眾演員鼓舞。胡定欣指《廉政狙擊》新年前在內地播映，劇中她首次挑戰演復仇者角色，有內地網民讚她演得好。定欣透露有計劃打開內地市場，想與不同製作單位合作，開闊自己的眼界。問王浩信有甚麼貼士給定欣？他說要練好普通話，他自己也不斷練習及學簡體字。Bosco吳卓羲9度合作唔覺悶蔡思貝以超性感現身，她說甚少有首映活動，加上平日多素顏，所以隆重其事悉心打扮，在台上她與胡鴻鈞有閒聊交流。談到參加馬拉松有好成績，問緋聞男友胡鴻鈞有沒有約她一齊跑？思貝透露胡鴻鈞對她說：「原來你咁跑得，搞到我都想試。」她笑言胡鴻鈞跑得不夠快，追不到她，不過運動可以一齊做。問情人節胡鴻鈞有沒有約她？她表示已安排節目，她不知胡鴻鈞有甚麼表示。是否期待驚喜？她說要好的驚喜，如果差就不好，例如她不鍾意收花，反而她鍾意手工禮物。胡鴻鈞之前在內地工作，隨着通關會中、港兩邊走。問他在情人節可有約蔡思貝？他指對方跑完馬拉松需要休息，讚她突破個人時間好犀利，笑言如約她一齊跑，怕會拖慢她的速度。至於被思貝笑跑得不夠她快追不到，胡鴻鈞承認沒能力，至於是否追求思貝？他笑言：「人更追不到，望塵莫及，連尾燈都見不到。」又表示沒打算約思貝過情人節，因他已約經理人食飯，還反問同工作拍拖是否好sad。吳卓羲笑言與Bosco在《廉政狙擊》已是第9次合作，但不覺得悶，最緊要投資方及觀眾鍾意，劇中飾演律師，沒有動作戲最舒服一次，笑言有糧出冇汗出，對不住樂小姐（樂易玲），雖然律師角色要記對白，但沒有問題，總好過拍打戲；Bosco指吳卓羲坐冷氣房，相反他拍到中暑。陳楨怡露面指桃色糾紛完結去年陳楨怡被踢爆一腳搭兩船，背住圈外男友Andy與周子揚發生桃色糾紛，形象盡毀，有指她被TVB「放逐」到內地洗底，前晚她現身首映會，受訪時否認被「雪藏」，指自己在內地1年拍了4套劇集，多謝公司給機會，這段時間好充實。問到她與周子揚的感情糾紛是否已處理好？她說：「已經過去（被指一腳搭兩船？）o依家專注工作，沒有拍拖，其他嘢唔諗。」她強調與周子揚已經告一段落，問有沒有嬲周子揚公開兩人的情史？她指別人說甚麼控制不到，先做好自己。