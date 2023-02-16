■Shane表示上次來港演出已是2011年。

愛爾蘭男子組合Westlife來港在亞洲博覽館舉行一連兩場《WESTLIFE THE WILD DREAMS TOUR HONG KONG》，選在情人節作首場演出，全場爆滿。四子以《Starlight》打頭陣，隨後Mark祝樂迷情人節快樂，並邀大家起身跳舞，唱出《Uptown Girl》及《When You're Looking Like That》。隨後四子唱出《Fool Again》、《My Love》等代表作，台下尖叫聲不斷。Shane表示上次來港演出已是2011年，而香港一直是他們心目中的第一。Nicky表示，原以為下次來港是2017年，未料一別這麼久，隨後請樂迷幫忙冧另一半，要大家亮起手機燈造成燈海，並祝四子的另一半情人節快樂。Mark就多謝香港樂迷支持Westlife將近25年，然後唱出多首名曲後，以《You Raise Me Up》作結。