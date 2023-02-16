江若琳懷孕5個半月 着4吋斗零踭做女王

■江若琳前日與老公蕭唯展到澳門玩慶祝情人節。

懷孕5個半月的江若琳昨出席藝術展活動，穿着4吋「斗零踭」高踭鞋現身，她稱預產期是6月，目前情況好穩定，地獄初孕期已過去，這段時間她不願出街，每日好疲倦要瞓17小時，而且沒胃口不停嘔吐，笑稱嘔白泡好似大閘蟹。江若琳指懷孕後超鍾意食酸辣食物，反而不喜歡吃甜品，現肥了6磅，醫生制止她不可再肥，因為她選擇順產。至於BB性別？她表示未可公佈，感覺懷孕後，老公對她的態度不同，除管接管送外，還為她斟茶遞水，經常提醒她要小心，她笑說會好好享受這種「女王感覺」。至於改名問題，她老公說男仔叫「C朗」，女仔叫「美斯」，她笑言如此不會給他改名。此外，江若琳說暫時未閉關，有適合工作都會做，扮靚靚出來見人心情很好。前日她與老公到澳門玩慶祝情人節，她說會趁BB未出世去旅行，3月將會去英國及法國兩星期。