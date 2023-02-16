魏浚笙考車筆試肥佬 被圈中好友取笑

■Jeffrey貼文自爆情人節禮物，是考車筆試肥佬。

魏浚笙（Jeffrey）早前與女友到韓國旅行後，昨日再啟程飛到台灣，而前日情人節，Jeffrey就選擇去考車。前晚他在社交網分享在韓國街頭的影片，並配上李敏鎬主演韓劇《繼承者們》的主角金歎的聲音，及一張考車筆試成績單的照片，自爆筆試「肥佬」，他寫道：「車恩尚 我是金嘆（歎）。」接着Jeffrey更自爆：「唔使再問我筆試合唔合格喇，我的情人節禮物就係『唔合格』……」。貼文一出，向來玩得的Jeffrey慘遭不少圈中好友取笑，劉沛蘅表示：「仲睇小我！！！！」、呂爵安（Edan）則大笑謂：「自爆」、英皇藝人郭思更指：「原來筆試真係可以唔合格」、Tyson Yoshi則哈哈大笑，而岑珈其就鼓勵寫道：「唔緊要啦，再接再厲」。