33歲有拖拍好正常默認戀情 龔嘉欣稱有判斷力 唔信「新歡」係媾女王

採訪：方騫平 攝影：譚志光 化妝：Henry Li
髮型：Sue Cheung 服裝︰Marimekko 場地：Studio Meta
龔嘉欣於TVB新劇《新四十二章》中黐鬚演出，獲網民大讚她造型可愛，對此，她開心說：「最初黐鬚都覺得醜樣㗎，唔係個個女仔接受有鬚，嗰段時間黐到皮膚敏感，塊面起晒紅點。」唔止咁，嘉欣拍煞科打戲時仲受咗傷，「對打期間聽到鼻樑位啪啪兩聲，踎低已經係咁流鼻血，心諗死喇，唔知會唔會毀容呢？第一時間叫大家唔好驚住，畀塊鏡我照吓先，因為要趕埋尾，我拍埋第二朝先有時間睇醫生，拍呢個劇大家都辛苦了。」
搵有承擔結婚對象
除咗龔嘉欣，「少婦聯盟」好姊妹沈卓盈、陳凱琳和譚凱琪個個「升呢」人妻及人母，而且個個嫁得好，相反嘉欣打到傷痕纍纍，問到男友可有叫她疊埋心水做少奶奶？她即連聲否認緋聞，猛耍手擰頭說：「唔係唔係……」仲解釋：「我覺得自己30幾歲呢個年紀，對感情好認真，希望搵到結婚對象，尤其身邊朋友經已建立家庭及有小朋友，喺佢哋身上睇到照顧小朋友唔容易，好多嘢要有打算，所以諗另一半除咗睇夾唔夾，最重要目標係咪一致？都要有個長遠了解，唔係咁簡單，o依家都係了解中。既然有咁多人祝福我，我都覺得開心及接受，係好事嚟嘅，但對我嚟講，去到結婚一刻先會同大家分享喜悅。Focus返工作上，因為近年作品咁有發揮，演戲係我第一份工作，o依家仲keep住團火……」她又指對方係圈外人，唔想講太多佢嘅嘢，包括點樣認識。
坦言介意男友花心
嘉欣保護戀情同時仲為靚仔「新歡」護航，對於松岡哲也被起底花弗兼愛夜蒲，2018年又曾與蔣家旻行埋。她堅稱只相信自己眼光：「我覺得唔止男女朋友，就算朋友之間，每日身邊都充斥好多謠言及是非，同一個人相處要用自己嘅感覺，去感受對方係咩人，同埋咁大個人都有分析及判斷能力。」至於係咪介意另一半花心？她大笑反問：「邊個會唔介意？不過我唔會追問人哋過去，嘩！如果做朋友要問到咁，人哋都驚咗你啦，係咪？而且關我乜事？顧掂自己先啦，我有好多嘢要做。」
講到感情事，嘉欣唔覺意爆多少少：「儘管覺得距離結婚仲係好遠，但我唔敢寫任何包單，因為每一日發生嘅事千變萬化，生活及生命上有好多突如其來嘅事係預計唔到，33歲係適婚年紀有拖拍好正常，好多呢個年齡嘅女性同時擁有事業及家庭……我o依家每一日過得好開心，就算有唔開心嘢發生，都學習搵到開心，感恩我擁有呢個年紀嘅嘢，做人唔好太貪心樣樣都要有。」講到咁白，明就明啦。