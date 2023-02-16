33歲有拖拍好正常默認戀情 龔嘉欣稱有判斷力 唔信「新歡」係媾女王

型男新歡■身形高大的松岡哲也初來港時做過模特兒，後來轉做蛋糕師。

意外洩密■龔嘉欣早前帶埋「新歡」出席好姊妹新年飯局，陳凱琳公開片段時意外洩密。

有影皆雙■從片段中見到龔嘉欣跟松岡哲也好似糖黐豆。

黐鬚演出■龔嘉欣喺新劇《新四十二章》中黐鬚演出，破格造型獲網民大讚可愛。

放棄婚姻■兩年前龔嘉欣跟大馬富二代Bryan（後排右）傳緋聞，報道更指嘉欣為事業而悔婚。

應有盡有■細細粒嘅龔嘉欣笑容甜美，仲有啲身材。

變晒人妻■除咗龔嘉欣，「少婦聯盟」的沈卓盈、陳凱琳和譚凱琪已「升呢」人妻及人母。

緊張否認■傳兩人由松岡嘅甜品學生陳凱琳撮合，但龔嘉欣就緊張地否認。

濃烈母性■龔嘉欣抱住陳凱琳孻仔愛不釋手，恨做媽媽樣出晒嚟。

如老闆娘■之前龔嘉欣跟陳凱琳、譚凱琪手持出自「新歡」餅店嘅蛋糕打卡。

舊愛打卡■傳2018年曾與松岡行埋嘅蔣家旻，當年都係蛋糕不離手。

連中兩元■3年前，嘉欣喺台慶頒獎禮憑《殺手》奪大馬視后及TVB「最受歡迎電視女角色」。

龔嘉欣早前帶埋密友出席好姊妹陳凱琳（Grace）新年飯局，因Grace上載飯局片到社交網而誤洩嘉欣「新歡」原來是日籍甜品師松岡哲也。為怕戀情見光死，嘉欣雷劈都唔認拍緊拖。不過唔認還唔認，對於「新歡」被踩係「蒲精」及「媾女王」，嘉欣就非常肉緊為呢位「了解中」的朋友護航：「咁大個人，認識朋友有判斷及分析力，我只相信自己嘅感覺。」採訪：方騫平 攝影：譚志光 化妝：Henry Li髮型：Sue Cheung 服裝︰Marimekko 場地：Studio Meta龔嘉欣於TVB新劇《新四十二章》中黐鬚演出，獲網民大讚她造型可愛，對此，她開心說：「最初黐鬚都覺得醜樣㗎，唔係個個女仔接受有鬚，嗰段時間黐到皮膚敏感，塊面起晒紅點。」唔止咁，嘉欣拍煞科打戲時仲受咗傷，「對打期間聽到鼻樑位啪啪兩聲，踎低已經係咁流鼻血，心諗死喇，唔知會唔會毀容呢？第一時間叫大家唔好驚住，畀塊鏡我照吓先，因為要趕埋尾，我拍埋第二朝先有時間睇醫生，拍呢個劇大家都辛苦了。」搵有承擔結婚對象除咗龔嘉欣，「少婦聯盟」好姊妹沈卓盈、陳凱琳和譚凱琪個個「升呢」人妻及人母，而且個個嫁得好，相反嘉欣打到傷痕纍纍，問到男友可有叫她疊埋心水做少奶奶？她即連聲否認緋聞，猛耍手擰頭說：「唔係唔係……」仲解釋：「我覺得自己30幾歲呢個年紀，對感情好認真，希望搵到結婚對象，尤其身邊朋友經已建立家庭及有小朋友，喺佢哋身上睇到照顧小朋友唔容易，好多嘢要有打算，所以諗另一半除咗睇夾唔夾，最重要目標係咪一致？都要有個長遠了解，唔係咁簡單，o依家都係了解中。既然有咁多人祝福我，我都覺得開心及接受，係好事嚟嘅，但對我嚟講，去到結婚一刻先會同大家分享喜悅。Focus返工作上，因為近年作品咁有發揮，演戲係我第一份工作，o依家仲keep住團火……」她又指對方係圈外人，唔想講太多佢嘅嘢，包括點樣認識。坦言介意男友花心嘉欣保護戀情同時仲為靚仔「新歡」護航，對於松岡哲也被起底花弗兼愛夜蒲，2018年又曾與蔣家旻行埋。她堅稱只相信自己眼光：「我覺得唔止男女朋友，就算朋友之間，每日身邊都充斥好多謠言及是非，同一個人相處要用自己嘅感覺，去感受對方係咩人，同埋咁大個人都有分析及判斷能力。」至於係咪介意另一半花心？她大笑反問：「邊個會唔介意？不過我唔會追問人哋過去，嘩！如果做朋友要問到咁，人哋都驚咗你啦，係咪？而且關我乜事？顧掂自己先啦，我有好多嘢要做。」講到感情事，嘉欣唔覺意爆多少少：「儘管覺得距離結婚仲係好遠，但我唔敢寫任何包單，因為每一日發生嘅事千變萬化，生活及生命上有好多突如其來嘅事係預計唔到，33歲係適婚年紀有拖拍好正常，好多呢個年齡嘅女性同時擁有事業及家庭……我o依家每一日過得好開心，就算有唔開心嘢發生，都學習搵到開心，感恩我擁有呢個年紀嘅嘢，做人唔好太貪心樣樣都要有。」講到咁白，明就明啦。