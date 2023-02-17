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日本天團嵐第3位人父 櫻井翔宣佈當爸

2023-02-17 列印
■櫻井翔昨日宣佈已為人父的喜訊。
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日本天團嵐成員櫻井翔前年結婚，昨日宣佈當爸了。櫻井翔表示，老婆在東京某醫院生B，母子平安，不過未有透露孩子性別、出生日期等資料。櫻井翔與太太高三惠子相識逾20年，是大學時期的同學，櫻井翔表示：「我的第一個孩子出世了！面對躺在自己臂彎的小生命，讓我覺得今後更加要努力振作。」

2021年9月相葉雅紀和櫻井翔同日宣佈結婚消息，一度被粉絲誤以為是二人拉埋天窗。嵐成員陸續結婚生子，二宮和也前年3月生下女兒，成為團中首位爸爸；相葉雅紀去年10月宣佈兒子出世，櫻井翔則是第3位做爸爸的成員。
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