林家謙尊重港台選舉機制

林家謙昨日出席品牌活動，逾百粉絲撐場。港台主辦的《十大中文金曲》林家謙榜上無名，引起外界嘩然；家謙直言對未能入圍感到少少失望，但會尊重每個台的取向，講到《十》大會總監李錦明指他的歌未有打入中文歌曲龍虎榜三甲，不符合港台機制，家謙笑謂不會對「三甲不入」感到受傷，自己不是一個霸道的人，不會要求每個台都喜歡他，亦不會覺得不公平。



家謙透露下星期將推出全新快歌，問會否在MV中跳舞？他就大賣關子，指新一年想做更多新歌，笑言：「粉絲追歌似追數，去年8月到現在都未有新歌，躺平了一段時間。」