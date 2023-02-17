任達華唔知《給十九歲的我》爭議

任達華與太太琦琦昨日到博覽館出席活動，華哥表示最近剃了鬚，下星期將為新戲試造型，但詳情不便透露。對於有份演出的電影《燈火闌珊》女主角張艾嘉獲提名金像獎影后，他表示對張姐有信心。



近期香港電影票房成績非常好，華哥指這是好事，不過提到好友張婉婷因電影《給十九歲的我》上映後引發爭議，搞到要暫停公映及退出金像獎「最佳電影」提名，華哥指自已剛返港不清楚，未有看過該戲，亦很久沒見張婉婷。