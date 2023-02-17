《流水落花》重頭戲 踢爆老公有外遇 Sammi蹲地崩潰狂喊頸筋暴現

■Sammi演繹「天美」情緒崩潰一刻，令人心痛。

■「天美」和「何彬」一直因痛失兒子，相處上產生隔膜。

■Sammi演的「天美」表面堅強，其實內心溫柔又脆弱。

■Sammi和嗱喳跟導演賈勝楓，出席《流水落花》謝票活動。

■嗱喳演的「何彬」因被「天美」爆有外遇，兼得知對方怨恨自己的原因，傷心不已。

■「天美」和「何彬」看着兒子的遺物，情緒失控。

■「天美」和「何彬」失去兒子後，展開寄養父母之路。

■「何彬」本身是個大細路，跟寄養小朋友相處融洽。

■Sammi和嗱喳在謝票活動，受到粉絲熱烈支持。

鄭秀文（Sammi）和陸駿光（嗱喳）首度在《流水落花》合作，電影獲電影評論學會推薦，更令Sammi再封影后兼獲提名金像獎。戲中兩人因經歷喪子之痛而踏上寄養父母之路。全片重頭戲，Sammi踢爆嗱喳有外遇，再揭開埋藏多年對丈夫的怨恨。從獨家首曝光的劇照可見，淡妝加素色便服的Sammi以心痛眼神凝望老公，最後拎早逝兒子照片蹲地崩潰狂喊，青筋暴現一幕非常令人心痛。這場戲一鏡到底，更連拍4次，Sammi好驚演唔掂連累對手，不過嗱喳就讚Sammi早在圍讀時已在劇本寫晒分析做足功課，難怪演繹極有層次盡顯影后功架。 採訪：杜杜導演賈勝楓認為這場鬧交戲在電影中極重要，因追求有真實感覺，除了事前圍讀過幾次外，亦選擇另類處理手法拍攝，「我想將power留待兩位演員真正拍攝先流露出嚟，所以冇做排練，分鏡驚啲情緒會唔接，就用一鏡直落想一氣呵成，結果佢哋take咗4次，鬧足4次交咁多，場戲喺電影佔不到5分鐘，但拍時超過9分鐘，好做到夫妻鬧交感覺。」賈導大讚兩位主角表現好出色，用好冷靜反應去面對夫妻間大事件，「Sammi一開始用冷言冷語質問老公陸駿光，『你呢張單係咪有第二頭家』，佢處理得好好，我要嗰種唔係喊苦喊忽咁講，咁樣先符合『天美姨姨』性格，陸駿光尾段亦好好，由最初少少退縮講『都係拖吓手啫』，終於將情緒釋放出嚟，投訴老婆冇理過佢感受再講到個仔，情緒慢慢增加。」欣賞角色誠實面對丈夫出軌Sammi反而用平靜心情對待這場重頭戲，「我好清楚呢場戲個情緒點樣遞進，唔想一嗌交就嘭嘭聲，嗌交係有遞進、有層次，唔單止展露咗夫妻間嘅憤怒或者不滿，仲有好多壓抑情緒，要由爆發到最終冷靜返，好多情緒起伏。」由於要一鏡到底拍攝，Sammi慶幸對手是陸駿光，「再睇返都滿意自己表達呢個角色嘅內心層次，同陸駿光好有交流嘅一場戲，但都有壓力因為要一take過，拍時都好驚自己做得唔好會影響對手。」雖然冇經歷過「天美」的不幸，但Sammi盛讚劇本太好，要投入角色並不難，「我冇特別諗要點投入角色，角色本身足夠讓我代入失去孩子嘅痛，要歸功於編劇阿翡（羅金翡）寫嘅劇本，好令到我感受到呢個痛楚。」「天美」面對丈夫有外遇，因而揭開多年來一直怨恨丈夫，未有盡力挽救孩子而情緒大爆發，Sammi最欣賞角色能誠實面對丈夫出軌，「佢反而係冇遮住，對於丈夫有外遇呢件事，好真實去面對，當下就有答案，『我唔會離婚，要繼續助養啲小朋友』，喺呢件事上面相對理智。」演喪子痛借用愛犬離世感覺嗱喳認為跟Sammi相處了一段時間才拍這場戲，對投入情緒有一定幫助，「大家入晒戲，默契已經喺度，亦都好相信大家，情緒一路儲落嚟去到呢一幕，Sammi當然係好好嘅對手，佢嘅準備功夫好充足，我記得圍讀時，佢個劇本寫咗好多分析嘅嘢喺度。」而他很欣賞編劇用淡淡然手法表達，令夫妻關係更真實，「呢個手法反而令我相信呢件事，有時兩公婆嗌交唔會有場戲交代我哋好返，我拍時係幾心痛『何彬』，但抽身出嚟再睇會心痛『天美姨姨』多啲，個仔走咗佢要強忍眼淚行落去，老公仲要做咗件咁嘅事，反而『何彬』大細路性格會好容易過。」演繹喪子之痛時，嗱喳原來借用愛犬離世時的感受，「第一隻狗離開時嘅傷痛，我都有擺落去套戲入面，有養過狗嘅朋友都應該知道，唔會當佢係動物，會當佢係親人。」講到會否認同「何彬」有外遇，被老婆踢爆仍否認的處理，嗱喳就搞笑澄清：「我肯定唔會有外遇先啦！」但認同角色的處理，「如果佢想段關係完，就一早認咗唔使拗落去，狡辯其實係想修補關係啫！」