患額顳葉失智症布斯韋利士證實

■大女Rumer不時在社交網分享與布斯的溫馨照片。

影星布斯韋利士（Bruce Willis）去年證實患上失語症後退休，昨日其妻子Emma Heming、前妻狄美摩亞（Demi Moore）與子女齊發聲明，宣佈布斯患有額顳葉失智症，聲明表示︰「雖然他的病情令人痛心，但最終得到明確的診斷，也是一種解脫。」聲明並提及︰「現時並無方法治療這種病，我們希望在未來幾年會有新突破出現。在他患病這段時候，我們希望所有媒體的注意力，都集中在這個有待更多認識和研究的疾病上。」聲明又談到布斯的為人，形容他總能在生活中找到快樂，並幫助他認識的每個人。布斯於80年代演出電視節目《Moonlighting》出道，並憑《虎膽龍威》揚威國際，躋身動作巨星之列。他跟前妻狄美育有3名女兒。2009年，布斯跟Emma再婚，二人育有一對10歲及8歲的女兒。