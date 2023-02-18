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杜琪峯現身柏林影展 開幕遇示威

2023-02-18 列印
■杜琪峯在影展上發言。
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第73屆「柏林影展」昨日凌晨舉行開幕禮及開幕片《She Came To Me》首映禮，主演的安妮夏菲維、《權力遊戲》Peter Dinklage、《蜘蛛俠》「梅姨」Marisa Tomei、嘉賓名模Toni Garrn等亮相，但紅地氈上突然有示威者出現，他們一度阻礙開幕禮進行。

主競賽評審團主席姬絲汀史釗活就率領首次擔任評審的杜琪峯等一眾評審登場。此外，前晚一眾評審見記者時，杜Sir談及電影的重要性及為何不死，他發言後，全場一片掌聲。■有女性團體在柏林影展示威。
■有女性團體在柏林影展示威。
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