杜琪峯現身柏林影展 開幕遇示威

利物浦前鋒達雲紐尼斯近期改踢左翼後，表現雖有所好轉，但仍未重拾射門鞋，令英超名宿伊恩胡禮慨歎此子除了入球外的能力都很出色。幸而紅軍老大哥穆罕默德沙拿日前坦言自己熟悉紐尼斯的踢法和走位，故今晚英超作客近況一般的紐卡素，沙拿勢助紐尼斯打開入球之鎖，率紅軍直取客勝。（Now611、621台周日凌晨1:30直播）今季達雲紐尼斯加盟利物浦後，表現一直未如理想，門前把握力更招人詬病。他今季各賽事19次擔任前鋒交出7個入球和2次助攻，表現未算突出，不過他近期改踢左翼交出3個入球和2次助攻，效率已提升不少。名宿伊恩胡禮直言對紐尼斯的表現慨歎道：「他不但能助攻，且在高速的壓迫下，仍能做出難以...

2023-02-18