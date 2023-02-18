演戲半世紀 背劇本一定要寫一次 黃淑儀唔知有讀寫障礙：以為自己蠢記性差

■去年9月，Gigi姐跟焦媛合演音樂劇《伴我同行》，劇中演工人「和姐」。

■Gigi姐收到高志森邀請，知道拍檔是焦媛即答應演出。

■Gigi姐獲醫生丈夫徐景清提醒，原來患有讀寫障礙。

■Gigi姐就連自己寫的食譜要記熟，都要下廚前先溫習。

■Gigi姐有一女三子，長子和次子已為她添了孫仔孫女。

■身材高挑的Gigi姐，入行初期連模特兒工作都試過。

■70、80年代，Gigi姐成為TVB當家花旦之一。

■早前內地全面通關，黃淑儀參加香港飛北京旅行團， 接受內地傳媒訪問新聞片段中以「黃淑儀香港遊客」稱呼她，引起網民關注。

■Gigi姐當年做主持為背熟稿狂做筆記，還被拍檔何守信（右一）取笑。

■Gigi姐跟胡杏兒拍《肥田囍事》要「飛紙仔」，她反而應付到。

■19歲的Gigi姐，與馮淬帆拍攝第一套劇集《夢斷情天》正式出道。

73歲的黃淑儀（Gigi），由19歲拍第1套劇集《夢斷情天》出道，入行超過半世紀，雖然Gigi姐近年主持烹飪節目較多，但對於演藝工作仍有追求，為挑戰自己去年9月參演音樂劇《伴我同行》，演出大獲好評。Gigi姐早前更首度公開有讀寫障礙，多年來讀劇本為演出做準備，比一般人要花更多工夫，她一直以為是自己蠢兼記性差，但她依然很享受這份工作，不斷增值自己。Gigi姐又分享近年榮升嫲嫲，弄孫為樂相當開心。 採訪：杜杜 攝影：羅安強場地:The AIR（The ONE）Gigi姐為演出音樂劇《伴我同行》，去年8月專程由溫哥華返港演出，她解釋相隔21年再答允藝術總監兼監製高志森邀請演出舞台劇，全因想挑戰自己，「到咗呢個年紀都想挑戰舞台劇，因為冇得NG，拍電視劇有得NG，咁我做唔做到呢？同埋知道個對手係焦媛，我就即刻應承，我睇過好多焦媛嘅舞台劇，佢舞台上嘅身體語言係一流，合作之後發覺大家嘅交流擦出火花好多，佢幫咗我好多。」正因合作太愉快，而音樂劇排練需時，只演出4場Gigi姐大呻唔夠喉，「感覺好似排咗咁耐，大家嘅付出咁多做得4場，而且反應咁好。」畀拍檔何守信取笑太勤力演出多年，經常要熟讀劇本的Gigi姐，早前首度公開患有讀寫障礙，「人哋講咗我都唔得，我一定要寫低先記得，有時影咗張相我都要做手腳，呢個係邊個，見返面我先會知，如果唔係個樣認得，但唔記得個名。」她一直沒察覺記對白要靠寫低劇本，直至年前經丈夫發現她這情況都屬於讀寫障礙，「其實都好耐，不過我一路諗住係咁樣做功課冇事，以為自己蠢或者記性差，我先生見到我成日都要寫過晒啲對白喎，佢就提我。」背對白困難，做主持要硬記資料更加考起Gigi姐，當時還被《歡樂今宵》的拍檔何守信取笑，「何守信話『你使唔使做咁多功課，乜都寫住佢咁勤力呀』，其實我唔知道自己有缺憾，唔勤力唔得。」就連她自己寫的食譜，也因為讀寫障礙問題，每次拍節目煮之前都要溫習。不過竟然「飛紙仔」（即場才收到劇本）時，Gigi姐反而應付自如，「我睇完劇本寫一寫，寫完後即刻拍，我記得拍《肥田囍事》同許志安、胡杏兒有場戲，係我喺度教訓佢哋，全場戲係我講，『飛紙仔』嚟到，我哋一齊化緊妝，我就喺度寫寫寫，對一次跟住就拍，安仔話『你真係犀利，畀着我今晚都收唔到工』，不過呢啲記得快掉得快，出咗廠對白就冇晒。」坐車睇人鬧交 儲演戲素材不過演戲經驗豐富的Gigi姐，依然覺得自己有所不足，「雖然我有讀麗的電視訓練班第2期，但訓練咗3個月已經調咗去配音組，之後就報告新聞，所以我喺戲劇班學到啲理論係膚淺到不得了。」既然理論基礎不夠，Gigi姐唯有靠日常生活來吸收演戲素材，「我鍾意坐地鐵同埋巴士，我喺車度會睇人哋啲表情反應，尤其係鬧交我仲會睇，鬧人嗰個點，被鬧嗰個點，喺現實生活入面搵多啲呢啲嚟模仿，唔可以話我係明星，地鐵巴士都未坐過，咁你點去演戲呀？！正所謂太過離地，唔係所有角色吓吓都做千金小姐，如果生活永遠係不食人間煙火，你成世做神仙咩？！」Gigi姐認為要有生活體驗先至做得到戲，「我成日都話你唱歌跳舞，一日唔練就冇，但係演戲你唔使周圍去練習演戲，人生嘅經歷愈豐富演戲會愈好。老實講睇其他人演出，佢都係演出嚟，但係我喺生活裏面留意身邊啲人，就容易吸收得到。」開心同孫仔每日視像傾偈雖然Gigi姐依然有戲癮，但除了現在難遇到有發揮角色外，還因為近年她可以弄孫為樂，「聽見好多人話退咗休，除非有好劇本就出嚟做，我都係有呢個保留同心態，o依家做唔做對於我嚟講都係湊孫會開心啲。」先後有兩段婚姻的Gigi姐，共育有一女三子，長子和次子先後誕下孫女和孫仔，雖然孫女不在身邊，孫仔一星期只見一次，已令她非常開心，「孫女5個月大，喺三藩巿嗰邊，我會特登飛咗去三藩巿探吓佢，孫仔就嚟滿兩歲，識行識走又識表達少少意思。」就算她返了香港，一樣每日同孫仔視像見面，「新抱放工返嚟開始煮嘢食，我個仔等佢唔好阻住媽咪做嘢，就叫佢打電話畀嫲嫲，佢一見到我就叫嫲嫲，叫得兩聲佢自己走去玩，但喺視像度可以望住佢，同佢傾吓偈，有時佢耐唔中會抬頭望吓你，佢叫得最準就係叫嫲嫲，叫爺爺變吔吔，爹哋就類似打打，總之叫嫲嫲最準，哈哈！」