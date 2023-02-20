■3位女神做完spa後飲茶，認真chill級滿足。

■幾位女神跟食神Michael去食泰式素食。

■Michael與彭慧中為一嚐米芝蓮一星小店，等足4個小時。

■陳星妤（左）與彭慧中開心歎spa。

■Michael變身人肉泰國美食指南，與外國遊客齊齊自拍。

■3位女神出發前接受訪問，表示帶定泳衣上陣。

高海寧（高Ling）、彭慧中、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「食神」林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，將於今晚起，一連兩星期逢周一至周三晚10時半於翡翠台播出。3位女神在節目中歎spa，認真舒服。高Ling、彭慧中及陳星妤在首集《吃貨橫掃曼谷》已大歎spa，彭慧中指今次歎spa感覺特別，因為以生果及香薰做主題，談到用芒果做massage感覺，星妤直言期待：「芒果再加膠原蛋白，咁咪滑嘟嘟又好香？」至於高Ling則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，chill級滿足。歎完spa後，幾位女神跟食神Michael搵食，並到了曼谷一間以工業風佈置的泰式素食餐廳。高Ling解釋自己為何由肉食者變為「素人」，她表示：「嗰段時間自己個心好亂，好多嘢諗，當時睇咗一齣紀錄片，好多實驗話畀我聽，人體可接受素食。當時諗不如試吓，當清吓腸胃，點知我食咗1個月之後，成個人精神上變得好light，心情好平和，成日都好似好開心咁。」預告泳裝上陣Michael還帶彭慧中到訪曼谷一間疫情前剛奪得米芝蓮1星的街頭小食，旅遊業重啟後這間食肆吸引世界食客慕名而來，二人由早上7時多等到11時許才有得食。其實3位女神赴曼谷拍攝前，曾於香港機場接受無線娛樂新聞台訪問，講到旅程安排了極多spa，3人均大為雀躍，高Ling說：「我同friend講呢個旅程做好多spa，佢叫我準備好啲打底嘢。」彭慧中聞言卻說：「spa唔使打底！」並直言是次泰國拍攝最期待「食、做spa、游水」，兼透露會泳裝上陣。