《廉政狙擊》重回電視送飯日子

■王浩信、黃宗澤與吳卓羲由細玩到大，是劇中的主線。

■視后林夏薇亦有份演出《廉政狙擊》。

■胡鴻鈞與吳業坤為劇集重新演繹《友共情》。

■《新四十二章》內容愈來愈吸引。

昨日睇完「TVB賽馬日」10場賽事，其實筆者好馬，是欣賞馬匹馳騁時的跑姿，肌肉線條意態迷人，到賽後冒汗，升起的縷縷白煙都很吸引，就咁簡單。好似巴士迷行街忽然見到一架「勝利二型」雙層巴士，會感到興奮莫名一樣，未必有得解釋。至於筆者那10元一注的投注額，只是增加投入感，不值一哂。其實除了睇馬，近幾星期都忙於追劇，追的自然是近期熱播的無線劇集《新四十二章》，隨住劇情發展到尋寶階段，各位「古裝」人物先後登場，謎題逐個解開，令人欲罷不能。不過「一波未平」，今晚9時半又有另一部新劇《廉政狙擊》播出，總共27集，觀眾可以有排追。視帝視后撐起首映禮《廉政狙擊》上星期在九龍灣星影匯搞首映，記憶中無線為劇集搞過首映的，前後有《梟雄》同《白色強人2》兩套劇。在戲院搞得首映自然是對套劇信心爆棚，事實上首映播出《廉》劇第1集，筆者看罷已覺劇力萬鈞。其中兩位主角王浩信同黃宗澤的形象，已經好突出，王浩信恍如辣手神探的火爆配以黃宗澤的細心冷靜，為日後劇情的鋪排，已起了很好的化學作用。今趟是集無線3位視帝及3位視后傾力之作，除王浩信外，還有視帝陳展鵬及譚俊彥。視后則有胡定欣、林夏薇及蔡思貝。胡定欣同王浩信闊別電視熒幕好一段日子，今次一套劇可以見齊兩人，相信他們的戲迷會好滿足。故事由王浩信、黃宗澤同飾演律師的吳卓羲3位由細玩到大的好朋友開始，藉三者之間的恩怨情仇作主線，穿插出日後的劇情。製作一方認為古巨基的經典歌《友共情》最能表達，特別是歌詞中「時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，友共情不變……」概括劇中3人的情義。花6位數購買《友共情》版權就為了這點，聽聞劇組不惜花費6位數費用購買版權，作為《廉》劇的主題曲，並交由胡鴻鈞、吳業坤重新演繹。看到這點已經發現，在細節的地方，那怕是一首歌，製作方都不惜工本做到最好，其他地方更不會馬虎。事實上《廉》劇由劇情到動作場面都達到港產電影的水平，難怪早前在內地開播，微博話題閱讀量達2.8億人次，都可謂犀利。今次製作是邵氏同優酷的聯合出品，兩者已經是品質的保證，再加上無線的優質翡翠台播放平台，收視自然相得益彰。數字是不會騙人，三強聯手去年播出的劇集就有《飛虎3壯志英雄》，7天跨平台總收視首播就有26.2點，再之前的《飛虎之雷霆極戰》在2020年疫情期間，創造出31.7點高收視，2018年的《飛虎之潛行極戰》，收視亦達28.2點，全部叫好叫座。今晚各位觀眾又可以重拾電視送飯的日子，燒完腦睇《新四十二章》解謎之後，可以坐定定等睇劇力萬鈞的《廉政狙擊》。作者：劉星予