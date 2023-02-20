■譚俊彥（左）希望與陳豪合作拍喜劇。

■一眾TVB藝人，盛裝出席「TVB賽馬日」。

■左起：許子萱、林鈺洧及梁超怡會下注，支持公司賽事。

■江美儀升呢視后，笑言工作量多了。

■陳嘉慧穿性感低胸裙現身，十分搶鏡。

相隔22年，昨日在沙田馬場再次舉辦「TVB賽馬日」，TVB董事局主席許濤、總經理曾志偉率領數十位藝員出席，包括陳豪、譚俊彥、陳煒、高海寧、汪明荃、江美儀、陳嘉慧及應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡等。曾志偉自言自己輸錢多過贏錢，贏最多是大約4、5年前，當時買2,000元，贏到超過1,600萬獎金，但之後好多人問他攞貼士，跟住就冇再中過。志偉被問到今年會否舉行《勁歌金曲頒獎典禮》？他表示公司會將《勁歌》變成兩年一屆，今年會舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，計劃在8、9月或年底舉行，歡迎香港與內地歌手參與，然後兩個頒獎禮會隔年舉行！江美儀無考慮與前夫復合最近通訊事務管理局公佈5間電視台調查報告，指TVB的節目比較懷舊欠新意，問志偉會否製作新節目迎合年輕觀眾？他說一定有，公司分幾個部門製作節目，以觀眾群為目標，會繼續研發新節目、新元素，與時並進好重要，通關後將與不同電視台研究，希望有新火花。陳豪特別帶了得獎咖啡豆及3位咖啡店員工到場，更親自沖咖啡給大家享用。陳豪被問到可想與譚俊彥合作拍劇？二人均表示很想。譚俊彥提議合作拍一套喜劇，一起搞笑輕鬆一下。陳豪透露暫時未有新工作，正打算完成與太太陳茵媺二人世界去旅行的承諾，保持夫妻關係。在旁的譚俊彥即時尷尬說：「我老婆聽到佢咁講一定有微言，話人哋咁好，我哋冇任何承諾。」視后江美儀表示得獎後工作明顯比之前多，問會否與TVB簽長約？她直言TVB有找過她，但未坐低傾，首要考慮自己的經理人，因多年來共患難。提到她有份演的電影早前舉行首映禮，前夫吳君祥及前奶奶冬嬸也來捧場，她稱大家一向關係好好，但不會復合，要向前看。