尤雅4月來港開1場演唱會

憑一曲《往事只能回味》紅遍華語樂壇的尤雅，宣佈將於4月9日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行1場演唱會，尤雅表示：「再次踏入香港舞台，心情既緊張興奮又開心，是言語無法形容的。」闊別香港樂壇多年，尤雅強調很懷念香港飲茶，還有海鮮及各式美食！



尤雅疫情期間一直留在美國，「閒時看外國影片和球賽，是我最大的娛樂和消磨時間。」現年69歲的尤雅坦言一向都很注重飲食，不會吃辣，同時擁有正確信仰亦是她保持活力的秘方。