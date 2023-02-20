任睇No.1
  • 19º
  • 79%
  • 2023年2月20日 星期一
熱門： 消委會抽濕機台灣自由行領展通關中美氣球風波

日報新聞 > 娛樂

尤雅4月來港開1場演唱會

2023-02-20 列印
■現年69歲的尤雅，保養得宜。
Previous Next

憑一曲《往事只能回味》紅遍華語樂壇的尤雅，宣佈將於4月9日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行1場演唱會，尤雅表示：「再次踏入香港舞台，心情既緊張興奮又開心，是言語無法形容的。」闊別香港樂壇多年，尤雅強調很懷念香港飲茶，還有海鮮及各式美食！

尤雅疫情期間一直留在美國，「閒時看外國影片和球賽，是我最大的娛樂和消磨時間。」現年69歲的尤雅坦言一向都很注重飲食，不會吃辣，同時擁有正確信仰亦是她保持活力的秘方。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd