■城城為演活肚滿腸肥的磊樂，唔錫身谷肥自己。

郭富城、譚耀文與導演翁子光前日為《風再起時》走勻九龍、新界7場謝票場，全場爆滿，場面墟冚！不少觀眾對飾演磊樂的城城在戲中有個大肚腩而大表驚奇。一向身形好弗的城城，為演活角色的變化，拒絕用道具假肚，選擇唔錫身撐肥自己。一向運動量高難以變肥的城城自爆，在開拍之前數天每晚睡前吃火鍋，再在開機前狂灌一公升水，將肚皮撐滿，演活變成暴發戶的中年磊樂。而飾演四大探長中嚴洪探長的譚耀文，與郭富城戲內是好拍檔，戲外亦是好朋友，兩人在謝票時情不自禁在觀眾面前擁抱！譚耀文被導演大讚是天才演員，在揣摩嚴洪的角色心理時花了不少心血，用演技為角色賦予感染力及生命力。