張艾嘉可惜霓虹燈招牌消失

張艾嘉和周漢寧憑電影《燈火闌珊》在《第41屆香港電影金像獎》中，分別入圍影后和最佳新演員，二人前晚與導演曾憲寧和監製陳心遙現身深水埗，探視曾在戲中出現但拆卸在即的南昌押霓虹燈招牌。



問到張姐可有信心繼金馬影后後再奪金像影后？張姐說：「我做得好是應該的，有無獎是運氣。」又說睇好周漢寧，笑指不少朋友看完優先場都讚他做得好。講到拆卸在即的南昌押霓虹燈招牌，張姐覺得可惜，指霓虹燈都被LED取代，但LED得個大字，霓虹燈卻是藝術品，因為要用人手花心思去做，並不容易。