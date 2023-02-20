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張艾嘉可惜霓虹燈招牌消失

2023-02-20 列印
■張艾嘉和周漢寧探視拆卸在即的霓虹燈招牌。
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張艾嘉和周漢寧憑電影《燈火闌珊》在《第41屆香港電影金像獎》中，分別入圍影后和最佳新演員，二人前晚與導演曾憲寧和監製陳心遙現身深水埗，探視曾在戲中出現但拆卸在即的南昌押霓虹燈招牌。

問到張姐可有信心繼金馬影后後再奪金像影后？張姐說：「我做得好是應該的，有無獎是運氣。」又說睇好周漢寧，笑指不少朋友看完優先場都讚他做得好。講到拆卸在即的南昌押霓虹燈招牌，張姐覺得可惜，指霓虹燈都被LED取代，但LED得個大字，霓虹燈卻是藝術品，因為要用人手花心思去做，並不容易。
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