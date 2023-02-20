《毒舌大狀》創紀錄惹負評 被批有電視味 導演吳煒倫拒爭拗：網上同人講道理輸梗

■直至截稿前，《毒舌大狀》的票房已超過9,800萬，直逼1億。

■早前Jack導率領一眾演員，跟粉絲舉行千人慶功宴。

■Jack導認為作為新手導演，子華的凝聚力加上主動跟後輩打破隔膜，幫了他一大忙。

■栢天男和廖子妤演的「鍾氏夫婦」，戲中最終因行賄罪及謀殺罪分別被廉政公署及警方拘捕。

■王敏德在《毒舌》中飾演的「董大狀」，最後因行賄罪被廉政公署拘捕。

■Jack導笑指今次有好成績，將來製作唔會有壓力，「因為我唔覺得之後拍嘅嘢都會去到呢啲數字，呢段最緊要畀老闆睇，哈哈！」

■Jack導跟《飯戲攻心》導演陳詠燊同期入讀演藝學院，分別修讀導演及編劇系，一直是好兄弟。

■Jack導跟陳詠燊不時互窒，實質是為對方有好成績開心，他更公開鼓勵對方，「《飯戲2》過返我頭囉！」

賀歲片《毒舌大狀》上映不足一個月已超過9,800萬票房（截至19日下午3時），榮登香港史上最高票房港產片及亞洲電影，過億票房不是夢。首次執導便有此佳績，編劇出身的導演吳煒倫（Jack）坦認感覺好唔真實，亦未敢承諾開拍續集，但強調想原班人馬再合作。雖然處男作創下多項紀錄，但負評亦排山倒海，如被批有濃烈電視味。Jack導另有一番見解，更自爆早已學識應對網上評論，「同網民講道理輸梗」，總之有好壞意見都接收，睇過就算。採訪：杜杜攝影：朱偉彥Jack導於首映禮後估計票房較子華的5,000萬多800萬，對於現在近億元的佳績，他最開心證明香港觀眾冇離棄港產片，「好多年冇入戲院睇港產片嘅朋友都睇咗，證明部戲好睇或者有話題性，香港人仲有興趣行入戲院，對所有香港電影人確實係打咗一支強心針，信心好緊要。」Jack導坦言曾經歷一段好慘的時候，「幾努力幾辛苦做完出嚟冇人理，幾失望同灰心，希望由舊年開始、今年、出年起碼要保持到大約3年，有啲比較高質港產片出現，香港觀眾真係正正式式對港產片重拾返信心，呢樣嘢我覺得係好重要。」創作人希望拍新題材戲院重開加上取消所有防疫措施後，從票房可睇到觀眾是報復式入場，但並非每部電影都有好成績，證明觀眾會有選擇，到底《毒舌》成功要素在哪？Jack導認為觀眾壓抑得太久，「睇完套戲會有暢快感，或者好多人形容係爽，舒口氣感覺，呢樣嘢都幾重要，亦可能係獲得咁嘅成績關鍵，當然任何一部戲去到咁嘅成績，一定係天時地利人和，《毒舌大狀》絕對唔排除好運因素，因為拍時都冇諗過擺賀歲檔。」提到人生第一次執導，Jack導表示係一個好神奇的旅程，「做前期已好開心，製片都同我講唔似做緊電影，因為未試過有咁多笑聲出現喺office，大部份幕後係我幫林超賢導演時合作過，好有默契，落一個柯打已經知點做，亦都做得啱做得好，所以由前期到拍攝再到後期，都係好暢快嘅拍攝經驗，真係爽。拍戲係好辛苦嘅事，同班合作得好開心嘅人一齊做，我會非常珍惜呢啲機會。」對於獲集氣拍《毒舌》續集，Jack導坦言想原班人馬再合作，「係咪續集要再諗一諗，雖然呢個劇本冇寫《梅艷芳》咁耐，但都寫咗年半，由劇本開始到上映都差唔多兩年，續集都需要咁樣時間，作為創作人都覺得會悶，都希望係新題材。」對網上評論睇過就算Jack導都有留意《毒舌》被評有電視味，他認為講法太狹隘，「過往亦有好多電影係good ending，唔局限電視劇，亦唔局限喺TVB，譬如我最欣賞嘅《大時代》，當年都唔係good ending，『慳妹』（周慧敏）都係死，所以講法太籠統，講返《毒舌》好似係good ending，拉咗『董大狀』（王敏德）同埋『鍾氏夫婦』（栢天男及廖子妤），但點知佢哋走唔走得返出嚟，都唔係一定有事㗎！你估『董大狀』流，喺司法界咁多年總有方法甩身，亦都可能幫到『鍾氏夫婦』甩到，只不過我冇拍出嚟！」他又解釋本身想將電影拍出有希望的感覺，「呢樣嘢我由寫劇本時已想做，我要拍個希望出嚟，就要拍個類似大團圓結局，唔能夠所有嘢都崩潰甩漏，仲話畀人聽有希望，大佬你想我點呀，咁冇可能㗎嘛！」現今世代，創作人要面對各種網上批評已是常態，Jack導亦已習慣，「有啲好明顯係未睇過都鬧，甚至係睇咗之前嗰幾個comment就跟住鬧都有，我唔介意批評，就算無理取鬧都好，我自己覺得，今時今日喺香港仲有得講咪講囉！仲有得鬧咪鬧，你鍾意講乜都好啦！」日前他返母校演藝學院為師弟妹做講座，亦有分享面對網上批評的態度，他認為首先要練到心臟夠強壯，「作為創作人你係冇得上去同人拗，點解唔可以？唔係講緊你有冇言論自由呢個層面，而係網上嗌交，到頭來贏嗰個一定係唔講道理嗰個，網上冇人嗌交講道理係會贏，一定係最野蠻講到最離譜，最離題突然彈句唔知乜嘢，一定係嗰啲贏，跟住你就要行開，但係作為創作人，你又冇得同佢唔講道理，你講道理，人哋唔講道理你輸梗㗎嘛！成件事一定變咗泥漿摔角，所以我同佢哋講，你幾想抗辯都係唔好咁做，要學習嘅嘢擺咗喺心就OK，其他嘢你睇過就算。」Jack導笑言網民不時會有好意見，會警惕自己不再犯，如《毒舌》中「太子」（Dee）同方家軍（楊偲泳）去警署見已被拉的子華，提到私家偵探查到鍾氏夫婦買了機票，上庭後會即走，「有comment就話，鍾家咁有錢，佢哋唔係坐私人飛機而係買機票嘅，我一睇都覺得錯咗，自己係貧窮限制想像。」