■威廉王子與凱特皇妃，結伴出席頒獎禮。

■德國片《西線無戰事》連奪7獎成大贏家。

■Barry Keoghan憑《伊》片摘下男配角一獎。

■《貓王》男主角奧斯汀畢拿封影帝。

■女配角由《伊尼舍林的女妖》的Kerry Condon奪得。

■楊紫瓊失落影后，不少網民戥她唔抵。

有「英國奧斯卡」之稱的《第76屆英國電影學院獎》（BAFTA）香港時間昨日凌晨在倫敦舉行，德國片《西線無戰事》掃7獎成大贏家，奧斯汀畢拿及姬蒂白蘭芝封帝后。圖片：美聯社、路透社德國片《西線無戰事》在「英國奧斯卡」掃7獎成大贏家，包括最佳電影、非英語電影、導演、改編劇本、攝影、原創歌曲及配樂，成為繼2001年李安執導的《卧虎藏龍》後，奪得多過4獎的非英語電影。《伊尼舍林的女妖》及《貓王》捧走4獎緊隨其後，《伊》片摘下最佳英國電影、原創劇本、男、女配角獎；大熱的哥連法路失落影帝，輸給《貓王》的奧斯汀畢拿（Austin Butler），影后由《TAR》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）再次擊敗楊紫瓊奪得。奧斯汀致謝辭時，特別向貓王家族致敬，「你們給我的愛讓我知道皮禮士利真正是一個怎樣的人，我希望我令你們感到驕傲。」姬蒂就在台上形容角色是「非常危險且可能終結職業生涯的角色」；楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》最終只捧走最佳剪接獎。頒女配角獎險出錯頒發最佳女配角時發生如奧斯卡頒錯獎的事件，頒獎嘉賓是去年男配角得主《心之旋律》的Troy Kotsur，失聰的他做手語講出得獎者，但手語翻譯員竟將得獎者說成是《她說》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），當女方準備上台時，大會才糾正錯誤，修改得獎者為《伊》片的Kerry Condon！此外，威廉王子與凱特皇妃都有出席頒獎禮，而曾演《英女皇》的海倫美蘭（Helen Mirren）在悼念環節向英女皇致敬，她形容對方是「世界的女主角卻神秘如影星」。