梁朝偉視像謝票 派心心冧觀眾

身在外地的影帝梁朝偉前日以視像形式出席電影《風再起時》謝票場，與觀眾互動逾半小時，偉仔大方回答觀眾多條問題，他在大合照環節擺出招牌心心手勢，冧爆觀眾。



當日同場還有飾演「少年南江」的林耀聲及導演翁子光，兩代南江同場，令本身是偉仔粉絲的林耀聲大感與奮，表示積了幾輩子的褔份，更獲偉仔即場大讚「年輕有為」。雖然兩人在拍攝時並沒對手戲，但因南江火燒鋼琴一幕，加插少年南江一段回憶，林耀聲透露當時特意在偉仔拍攝時在旁觀摩。



電影中加入不少兩大探長的愛情經歷，偉仔大爆：「南江暗戀蔡真的感覺，有點像我小時候暗戀一個女同學的經歷，那時我們住在同一區，每個下午都會經過她住的大廈，偷偷看她出現，我就是將這種暗戀感覺放在南江身上。」