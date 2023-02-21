《銀河鐵道999》作者松本零士離世 享年85歲

■松本零士的代表作《銀河鐵道999》。

《銀河鐵道999》日本著名漫畫大師松本零士昨傳出死訊，日媒指他由於急性心臟衰竭，於本月13日在東京一所醫院離世，享年85歲。有消息指松本零士的告別式已經低調舉行，其遺孀、漫畫家牧美也子表示，日後會再安排追思會。1938年在福岡出生的松本零士，6歲時開始畫畫，自小已立志要成為漫畫家，15歲就因為投稿漫畫作品而獲獎，並藉由《蜜蜂的冒險》出道，1962年時與牧美也子結婚。松本零士經典創作有《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》及《千年女王》等，為了繪製這些作品，松本零士對天文學、考古學、武器、軍事史也頗有研究。松本零士在2019年11月時，因為《宇宙海盜夏羅古》在意大利電視台播放40周年，所以前往當地參加慶祝活動，卻在意大利酒店疑似中風暈倒。近幾年屢次傳出身體欠佳的消息，並須長期住院。