孖家棟鄭保瑞參加柏林影展 Lokman睇完首映打冷震

■家棟與Lokman結伴出席柏林影展，心情好興奮。

■Lokman為影迷簽名。

影帝林家棟首度與人氣組合MIRROR隊長Lokman（楊樂文）合作的電影《命案》，創作團隊前日出席在柏林影展舉行的世界首映禮。導演鄭保瑞繼電影《智齒》後，以《命案》再度參加柏林影展，他表示：「對於這部電影來講，係一個非常好嘅開始，希望之後會走得更好更遠！」男主角林家棟就多謝導演同電影公司，讓他能夠到柏林出席國際首映禮，與有榮焉。Lokman對於《命案》能入圍被譽為歐洲三大影展之一的柏林影展，感到喜出望外：「在訪問嘅時候，聽到瑞導同家棟嘅對答，聽到佢哋對電影嘅深入、着迷，都令到我覺得要再諗多好多好多。真心嘅，唔係擦鞋，唔係吹水！另外就係世界首映嘅戲院，係60年代建築，嗰種濃厚嘅味道令到今次影展之旅嘅儀式感加強幾倍！最後就係喺一個幾百人嘅影院入面，睇住自己嘅演出，結局之後我自己打咗一個好長、好特別嘅『冷震』。」