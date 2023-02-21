與Sammi化身「黑白雙煞」互咀 梁詠琪笑對被DJ梁文禮明讚暗踩

■Gigi與Sammi好肉緊咀嘴。

■Sammi大讚Gigi由出道到現在，有如蝴蝶般蛻變。

■Gigi與全場觀眾大合照。

■王大陸帶着女友蔡卓宜捧Gigi場。

■Gigi走近台邊時，險些被自己的裙絆倒，嚇了一跳。

■Gigi媽媽、老公Sergio及女兒Sofia亦有撐場。

梁詠琪（Gigi）一連3場的《時間遇上我們 演唱會》前晚於紅館舉行尾場，更請來鄭秀文（Sammi）擔任嘉賓。不過演唱會就鬧出了是非，事緣DJ梁文禮在公開的帳戶讚她的歌衫靚，但卻在私人的社交帳號狂踩Gigi演唱會，完騷後Gigi大方回應，指每一個意見都會接受，直認自己還有好大的進步空間。梁詠琪的尾場演唱會請來Sammi任嘉賓，身穿紅黑露背連身裙的Sammi一現身即惹來全場尖叫，兩人合唱完《蕩失》後互攬及互咀，之後Sammi表示今天專誠為了Gigi選這歌衫，除了因要成為「黑白雙煞」外，又指自己的歌衫似蝴蝶，就像Gigi一樣不斷蛻變：「由《百份百感覺》到o依家成為一個女兒嘅媽媽，Gigi將最好嘅自己交畀歌迷。」Gigi讚Sammi做事認真，就算來做嘉賓也特別選了一對高踭鞋，Sammi聽後即笑說：「唔通着波鞋，矮你3個頭？」親自邀請Edan任嘉賓Gigi在唱出《同班同學》時，當她走向台邊，險些被自己的裙絆倒，嚇得她馬上睜大雙眼，之後與現場觀眾影大合照時，Gigi又差點因踩錯位而跌倒。在唱完出道歌《愛自己》後，一眾fans高舉手幅大叫encore，而Gigi亦兩度重回舞台，不過在encore已換上波鞋的她笑說：「最唔捨得走嘅其實係我！」在唱出《高妹正傳》後為演唱會劃上完美句號。Gigi完騷後接受訪問時被讚身材fit爆，現時55公斤的她表示為了這個騷瘦了6公斤；她又自爆落台時被女兒投訴：「阿女問我點解多謝Daddy冇多謝佢，我話家人已經包括佢。」對於MIRROR成員呂爵安（Edan）今次是自去年7月後，首次重踏紅館舞台，Gigi表示是親自邀請對方：「我一直好想同冇合作過嘅人合作，所以即刻諗起Edan，我冇諗過呢個問題（重踏紅館），佢都好好，一口答應咗我。」另外，DJ梁文禮在私人的社交帳號中狂踩她的演唱會，Gigi表示不要緊：「我盡咗最大努力，每一個意見都會接受，咁的而且確自己仲有好大進步空間，我會不斷去力求進步。」至於梁文禮一邊讚她着衫靚，另一邊則踩她的演唱會，問可會覺得對方是「雙面人」？Gigi說：「其實我冇睇，私底下亦唔係好認識，做好自己本分同眼前嘅工作就夠。」梁文禮在電台公開道歉至於演唱會出品人陳家倫，對Gigi演唱會被梁文禮狂踩，他就寸爆回應：「只係一個普通人去批評或者畀啲意見就由得佢，佢講嘢係有自由，（即唔當一回事？）Nothing！」梁文禮昨日在電台節目公開向Gigi道歉，事後Gigi經理人回應：「事情就讓它告一段落吧！謝謝外界對演唱會的好評，整個團隊都很振奮，Gigi也在不斷力求進步，大家有目共睹。」