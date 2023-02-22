社交帳戶被盜號 李珊珊蒲頭貼文道歉

前港姐冠軍李珊珊入行後參與多部TVB劇集，直至2005年開始罕有露面，多年來一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，其後她否認患腦瘤，2019年她公開剖白患上驚恐症的經歷，嚴重時感覺在瀕死邊緣，近年情況已經有好轉。但在今年元旦日，李珊珊突然宣佈停用所有社交平台，坦言想將時間投放在身體上。



社交平台停運近兩個月，李珊珊昨日再貼文，原來她的社交帳戶被人盜用，更以私訊形式騷擾身邊人，李珊珊急澄清兼留言向受滋擾者致歉：「帳戶不幸被盜號，感謝各方的努力，已取回本人戶口，一切回復正常。很是擔心對大家造成騷擾。提防私訊，據知近日有多人遭殃，為此再三道歉。」