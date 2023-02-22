任睇No.1
  • 15º
  • 66%
  • 2023年2月22日 星期三
熱門： 財政預算案2023實名登記入台證消委會抽濕機領展

日報新聞 > 娛樂

社交帳戶被盜號 李珊珊蒲頭貼文道歉

2023-02-22 列印
■李珊珊曾公開剖白患上驚恐症的經歷。
Previous Next

前港姐冠軍李珊珊入行後參與多部TVB劇集，直至2005年開始罕有露面，多年來一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，其後她否認患腦瘤，2019年她公開剖白患上驚恐症的經歷，嚴重時感覺在瀕死邊緣，近年情況已經有好轉。但在今年元旦日，李珊珊突然宣佈停用所有社交平台，坦言想將時間投放在身體上。

社交平台停運近兩個月，李珊珊昨日再貼文，原來她的社交帳戶被人盜用，更以私訊形式騷擾身邊人，李珊珊急澄清兼留言向受滋擾者致歉：「帳戶不幸被盜號，感謝各方的努力，已取回本人戶口，一切回復正常。很是擔心對大家造成騷擾。提防私訊，據知近日有多人遭殃，為此再三道歉。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd