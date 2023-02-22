三宅健透露將會休息一段時間，為進入下一階段做準備，有傳三宅健將與模特兒女友比留川游結婚，二人拍拖4年，並已同居。V6小分隊20th Century的坂本昌行、長野博、井之原快彥發文祝賀三宅健，並期待他的下一階段。
V6三宅健5月離巢 傳將與女友結婚緍
三宅健透露將會休息一段時間，為進入下一階段做準備，有傳三宅健將與模特兒女友比留川游結婚，二人拍拖4年，並已同居。V6小分隊20th Century的坂本昌行、長野博、井之原快彥發文祝賀三宅健，並期待他的下一階段。
特首讚揚勇於擔當 香港的驕傲 土國搜索40座建築 特區救援隊申升格
特區59人救援隊臨危受命，遠赴土耳其地震災區搜救，7天內救出4名生還者。救援隊總結這次雷霆營救行動，形容過程飽受挑戰，全隊隊員一度因網絡問題而失聯，在嚴寒夜中睡地墊，有隊員半夜扎醒。經此一役，救援隊吸...
2023-02-21
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推《全球安全倡議概念文件》
中國倡談判解烏危機中國發表《全球安全倡議概念文件》，提出了6個堅持。針對烏克蘭危機等問題，呼籲應推動政治解決國際和地區熱點問題，鼓勵當事國堅持通過坦誠對話溝通，化解分歧。對於國際的熱點問題，文件提出要...
2023-02-22
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俄將停簽與美核武條約 普京：西方國家挑起衝突
俄烏戰事持續近一年，俄羅斯總統普京昨日向聯邦議會發表國情咨文，重點提到俄烏戰事，他批評西方率先挑起衝突；他指責烏方開啟這場戰爭，是首次稱這場持續一年的衝突為「戰爭」，而非「特別軍事行動」。普京更宣佈，...
2023-02-22
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NOVO LAND首批入場價425萬
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期昨日正式開價，首批推出146伙，折實平均呎價13288元，折實入場費約425萬。較鄰近二手造價低逾10%項目昨日發出首張價單，涵蓋1房至3房，包括5伙1房戶，99...
2023-02-22
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恒生去年純利減27% 淨利息收入增逾2成
恒生銀行（011）公佈2022年業績，股東應佔溢利減少27%，至101.65億元，每股盈利4.95元。第四次中期息派2元，按年增11.1%；全年合共派息4.1元，按年減少近2成，惟淨利息收入按年增逾2...
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「士哥之呼吸」 夏蘭特爆「錫」
艾寧夏蘭特今季加盟曼城後各賽事已入32球，他矢言全因自己能夠全集中比賽，無時無刻準備好接應隊友們的妙傳才能接連破門，就像日本動畫《鬼滅之刃》中的鬼殺隊成員般，全集中提升能力使出絕招。這名挪威射手在今晚...
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獲老婆財力支援放心離巢 黃嘉樂北上拍劇唔怕惹緋聞：做劣質藝人冇得撈
去年11月，44歲的TVB「親生仔」黃嘉樂，突然於社交網宣佈與TVB結束21年賓主關係，原來連「鐵馬家族」老友馬國明、林子善、唐詩詠及鄭嘉穎都唔知，時至今日他才「耍冧」解釋原因：「係有心隱瞞『鐵馬家族...
2023-02-22
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辛正兒 - 提升午飯質素 保障學童健康｜社論
學校午膳供應商「活力午餐」的飯盒疑出問題，導致兩校共四學生不適，當局正調查肇因。供應商以人力不足及產能負荷為由，暫停向部份中學供飯，事件引起關注：首先是相關飯盒的質素，二是減少依靠集團大規模生產模式，...
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仲達 - 強組出品 祥華孝寬｜頭號目標
評定一場賽事是否強組，本來未必一定要等當中的馬紛紛再取得好成績，才後知後覺，不過當然有些是沒法一早預計的，尤其若錯判了其中一匹馬的實力，便會一錯再錯，像今季的「躡景追飛」便是如此。第三場四班一六五○米...
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