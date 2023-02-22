V6三宅健5月離巢 傳將與女友結婚緍

■有傳三宅健將與模特兒女友比留川游結婚。

日本尊尼男團V6前成員三宅健前日被《週刊文春》爆將離巢，前晚尊尼事務所正式宣佈三宅健將於5月2日約滿離開。三宅健在官網發聲明，感謝事務所30年來的照顧：「隨着年齡增長，為進入下一個階段的挑戰，遇見全新的自己，才會做出這樣的決定，從10幾歲就作為尊尼的一員開始活動，這30年來感謝事務所的栽培與fans的支持，也向在不同工作中合作的工作人員表達衷心的感謝。」三宅健透露將會休息一段時間，為進入下一階段做準備，有傳三宅健將與模特兒女友比留川游結婚，二人拍拖4年，並已同居。V6小分隊20th Century的坂本昌行、長野博、井之原快彥發文祝賀三宅健，並期待他的下一階段。