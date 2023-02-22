Anson Lo破格露額宣傳新歌

■Anson Lo的新歌宣傳照，罕有露額兼滿面雀斑。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近來可謂馬不停蹄，除早前成立自家服裝品牌外，日前更預告新歌後期製作已完成。Anson Lo前晚在社交平台宣佈今日推出新歌《MONEY》，並上載新歌宣傳照，寫道：「人沒貴族那身份，仍能豪得起美感」。相中見Anson Lo染了一頭金啡色髮，更作出新嘗試，破格地梳了一個露全額的髮型，加上滿面雀斑的化妝，造型充滿新鮮感。此外，Anson Lo還在社交網的限時動態透露入住主題樂園酒店，並上載多張照片稱：「來到這個地方特別有感覺，特別快樂，因為它令我回想起小時候和教父、教母、教姐的童年回憶，其實快樂，真的很簡單。」