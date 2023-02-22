許廷鏗晒溫泉照 驚現神秘黑三角

許廷鏗（Alfred）近日飛到北海道旅行，更頻頻在社交網分享靚相，向來惜肉如金的他，前日在社交網大派福利，公開多張溫泉照，相中隱約見他雙腳微微張開，大騷上身肌肉，而重要位置更出現神秘的黑三角，相當吸睛。



不少網民紛紛留言表示不自控放大睇，好友鄧小巧亦留言笑指：「我承認我有放大張相仔細觀望。」Alfred則回覆：「守返婦道唔該！」藍奕邦留言謂：「你終於到咗……當年我開始賣肉嘅年紀。恭喜恭喜。」Alfred引用自己歌曲《青春頌》的歌詞回覆：「記住趁尚有些本錢。」