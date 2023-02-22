獲老婆財力支援放心離巢 黃嘉樂北上拍劇唔怕惹緋聞：做劣質藝人冇得撈

鐵馬家族■2010年，嘉樂跟馬國明、林子善、唐詩詠、鄭嘉穎等拍劇集《鐵馬尋橋》，日對夜對變成好友。

責任大咗■黃嘉樂去年排除萬難和拍拖5年的女友江惠賢結婚，婚後責任感大咗。

藝人力撐■疫情加埋打風下圓婚並不容易，一對新人獲星級兄弟姐妹力撐。

終做主角■拍住馬國明、林夏薇、張頴康成為新劇《法言人》主角之一。

感情好好■婚前黃嘉樂不時帶埋Samantha和「鐵馬家族」相聚。

唔會倒戈■經陳安立介紹下，ERROR「肥仔」梁業成為黃嘉樂好友，不過，黃嘉樂未諗過轉投HOY TV或ViuTV。

曾經墮馬■06年返內地剃頭拍首個古裝劇《匯通天下》騎馬戲，墮馬後好彩及時滾開，只是扭親足踝。

仍受重用■離巢前仍獲重用，在新劇《本尊就位》角色好重。

肌肉型男■黃嘉樂唔止身材高大，仲係肌肉型男。

發展受阻■黃嘉樂於2011年曾拍內地劇《媽祖》，但當時發展受阻。

老人金牌■去年黃嘉樂剛取得TVB 20年老人牌，屬元老級。

獲益良多■去年11月中，黃嘉樂出po感謝TVB陪伴他21年成長。

去年11月，44歲的TVB「親生仔」黃嘉樂，突然於社交網宣佈與TVB結束21年賓主關係，原來連「鐵馬家族」老友馬國明、林子善、唐詩詠及鄭嘉穎都唔知，時至今日他才「耍冧」解釋原因：「係有心隱瞞『鐵馬家族』，唔想解釋咁多，更加唔想決定被動搖，畀我接受人生最重要嘅挑戰啦，否則我會後悔㗎！」採訪：方騫平 攝影：朱偉彥 場地：The Stadium黃嘉樂於去年11月初，拍畢新劇《本尊就位》已功成身退，只係未即時公告回復自由身，「TVB對我好好，咁多年有好多得着，就算知我唔再續約都畀個重要角色我做，即使離開咗仲好有歸屬感。」他自爆仲未交還職員證、清空公司locker及交出鎖匙：「佢哋都冇催我，可能覺得我會隨時返去！」結婚成離巢最強動力在TVB工作21年，被封「御用細佬」的黃嘉樂去年終於如願，在新劇《法言人》中拍住馬國明、林夏薇和張頴康等成為主角之一，令他如釋重負，加上8月跟拍拖5年的江惠賢（Samantha）結婚，成為離巢最強動力，「人生係需要一個轉變，趁住外表仲後生咪出去試吓，每個人都鍾意安逸，但再拖落去就唔會有改變，去年喺疫情兼打風下圓婚，仍獲好多親友祝福，深深體會到原來冇嘢係做唔到嘅。」太太唔驚老公搞搞震黃嘉樂承認，成家立室後壓力重咗，想搵多啲錢，又想跳出舒適圈試多啲新嘢，包括重返電影圈及出外登台。咁啱約滿時間食正中港兩地通關好時機，故農曆年後率先北上拍古裝劇，離開新婚太太3個月，他向Samantha承諾唔會打爛齋砵鬧緋聞，「唔使擔心喎，都成年人啦，咁耐以嚟我紀錄良好，而且唔想成為劣質藝人影響發展。」鏡頭外的跟得老婆就忍唔住插嘴：「哈！我未驚過，就算個女仔身材有幾好，對佢都冇用嘅。」至於係咪賺到1年TVB人工？他即笑住避談：「唔講呢啲，最重要係有嘢做。」秘密離巢行動怕動搖嘉樂感動表示，無論財力還是精神上，老婆都會全力back up：「我做咗21年未試過轉工，喺人生交叉點難免有啲憂慮，最擔心係收入問題，所以好白咁問太太：『離開公司收入冇咁穩定，你驚唔驚呀？』佢二話不說就力撐話『驚乜啫？驚就兩份！』就係咁就落實喇……」黃太是攝影公司老闆，嘉樂笑指太太有啲錢可以養活到自己，他自給自足冇咁大壓力，「雖然風險有啲高，但愈危愈有機，希望有高風險回報。」對於突然離巢，嘉樂承認係秘密行動，完全冇跟「鐵馬家族」商量，「我估佢哋會擔心我外闖唔安全，未必會贊成，會係咁問『點解？』我唔想解釋咁多，亦唔希望雄心壯志被打沉，趁有膽就去試，試咗唔會後悔。」在TVB期間，除咗識到一班好兄弟，2006年剃頭拍《匯通天下》時墮馬也相當難忘，好彩只係輕傷。