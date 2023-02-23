甄子丹再任「打吡大使」 與冠軍名駒近距離接觸

■甄子丹與田泰安談得十分投契，互相欣賞。

年度馬壇盛事《香港打吡大賽》將於3月19日舉行，甄子丹今年再度獲邀擔任「打吡大使」，日前更到沙田馬場拍攝宣傳片及海報。子丹特別到馬房探訪上屆冠軍賽駒「浪漫勇士」作近距離接觸，更與「浪漫勇士」的鐵三角幕後團隊交談。拍戲時經常會騎馬的甄子丹，與「浪漫勇士」首次見面即十分投緣，平常在賽道上奔馳，展現勇猛的「浪漫勇士」遇上子丹探訪表現淡定，更不時主動親近，人馬有不少互動，令拍攝過程十分順利。曾是馬主擁有賽駒「宇宙車神」的子丹，其後與馬主劉栢輝、練馬師沈集成以及騎師田泰安見面，原來田泰安是子丹的忠實粉絲，笑言在拍攝前一晚更緊張到失眠。