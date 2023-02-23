劉浩龍爆Bob不停向他介紹女仔

■陳欣妍為劉浩龍新歌MV任女角。

劉浩龍個人工作室「生意兄龍」昨日成立，合夥人林盛斌（Bob）及新歌《沒有人坐的梳化》MV女主角陳欣妍到場支持。劉浩龍接受訪問時笑言當昨日是自己結婚的日子，希望公司能有多元化發展，自己今年會拍劇和推出EP，亦希望找一個比麥花臣更大的場地開騷。問到今次投資多少？Bob表示錢不是最看重的事情，大家的心機才是最貴，他大讚劉浩龍是一個好的藝人，跟他合作很舒服和開心。劉浩龍又爆Bob會經常向他介紹女仔，Bob笑說：「我見到呢個女仔幾好，就諗不如send畀劉浩龍，我唔係淨係send畀方力申㗎，跟住佢會話『唔係呀，唔好搞啲咁嘅嘢啦』，我就話見吓啦！」劉浩龍笑指Bob好似售貨員般極力推銷。