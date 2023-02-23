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周柏豪贊成搞大灣區頒獎禮

2023-02-23 列印
■周柏豪透露已約滿星夢。
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近年一直在內地搵真銀的周柏豪昨日到新城宣傳歌曲《小船大海》，入行15年的柏豪早前與星夢完約，他透露現在音樂方面與經理人公司合作，又謂入行後已簽過大唱片公司，現想嘗試新模式。

對於TVB今年舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，而《勁歌金曲頒獎典禮》變成兩年一屆，柏豪認為新做法令樂壇更熱鬧，對於有更多地區歌手參與被分薄獎項，柏豪說：「再努力啲，受惠都係聽眾。」至於已拍攝的TVB劇集《旁觀者》，柏豪聽聞會在上半年播出。
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