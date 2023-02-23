馮盈盈重返港大疑為離巢鋪路

馮盈盈自去年起屢傳失寵，幕前甚少見其蹤影，近日她自爆重返校園攻讀港大碩士，惹網民揣測她為離巢TVB鋪路轉行。馮盈盈在社交網限時動態po身在港大校園的照片，透露自己正在修讀碩士課程。



不少網民猜測盈盈仿效同是港姐出身的朱千雪、麥明詩，轉行另謀新發展。盈盈本身是港大食物及營養學系畢業生，去年7月她突然發文透露自己已通過CFA考試Level 1初階（金融投資從業者專業資格認證），當時已有傳她計劃轉行任職金融分析師。