蒲精變慈父 幾十年煙癮話戒就戒 59歲呂方甜笑 大爆絕密湊女日常

採訪：方騫平
攝影：朱偉彥
場地：Sup1
3年前因為疫情，呂方未能重返紅館開show要改期至下月，無心插柳撞正入行40周年。屆時必唱《彎彎的月亮》及《聽不到的說話》等經典歌。他表示，如果老友杜德偉在港一定助陣做表演嘉賓，至於正為新戲《風再起時》宣傳的梁朝偉，呂方就有所保留：「以往從來冇叫過佢，其實可以請佢嚟睇騷，但打人情牌力邀佢上台就冇謂喇，當年我拍音樂特輯都請過佢唱歌，不過，佢都唔鍾意唱就冇謂啦。」問到會否安排乖女上台？呂方即緊張大師上身話未決定：「老婆讚佢有音樂天份又鍾意唱歌，建議佢上台玩吓，我唔太贊成，佢得兩歲幾仲係細，如果見到咁多人嚇到大喊，都唔知點處理。」他又自爆每次播佢嘅歌囡囡都零反應，說時一臉落寞。
錫囡囡多過錫老婆
轉眼入行40年，呂方形容時間過得好快，感慨說：「有高低起跌先係人生，畀我重新玩一次你話幾好呢？不過，去到呢個階段係人生另一個高峰，我好享受家庭及囡囡，佢哋畀到我喜悅係形容唔到嘅，原來個女咁可愛同聰明，o依家仲醒目過我，真係被佢融化……係暈呀！唔生女真係唔知……」他愈爆愈多，坦言暫時錫個女多過老婆，語畢又戴返個「頭盔」解畫：「講真錫佢哋係一世嘅，個女肯黐我呢個過程得幾年。」他又開心share湊女日常：「每個階段對個女有唔同錫法，初出世會幫囡囡換片、掃風、餵奶，就算睇住佢去廁所都係樂趣，當我發現每次陪佢去完廁所，佢會好溫馨咁望住我，體會到原來除咗『姐姐』以外，爸爸都會做呢啲事，會對我特別好，咁我就特別enjoy去做。佢又似足我好為食，歲幾經已食大人嘢，如芫茜及榴槤，平時唔使餵佢食。」
作息正常想玩耐啲
以前呂方愛自由自在，年輕時和杜德偉、羅文等瘋狂去Disco飲酒、跳舞，經常玩天光唔願瞓，「o依家陪個女早睡早起，晚間約會只會搬返屋企。」他仲自爆為寶貝女成功戒煙：「食咗幾十年煙以前戒極都唔得，直至囡囡幾個月大聞到煙味擰開塊面，我就話戒就戒，見到個女乜煙癮都冇，連老婆都唔敢相信，呢個都係做咗爸爸嘅責任問題，我都希望身體健康可以玩耐啲，唯有做好自己，生活要正常啲。」他自言有個女經已活在快樂中，用強調語氣話：「出面講乜都聽唔到，唔會影響到我，我唔會睇新聞。」