蒲精變慈父 幾十年煙癮話戒就戒 59歲呂方甜笑 大爆絕密湊女日常

精靈「呂神」■未夠3歲的「呂神」相當精靈，呂方讚寶貝女比他聰明。

唔會再生■呂方一家三口生活美滿，因為年紀及體力問題唔會再追。

攬住咀嘴■呂方有女萬事足，坦言現階段錫個女多過錫老婆。

為食父女■兩父女一樣咁為食，「呂神」有得食就最開心。

親自餵奶■呂方親自餵B女飲奶，好享受做爸爸。

新秀得主■呂方係1983年第二屆新秀冠軍，當年由「香港樂壇教父」顧嘉煇頒獎。

當年密友■張學友、梁朝偉、鍾鎮濤都係呂方密友。

重返紅館■相隔8年多，呂方重返紅館開show。

跟住梅姐■年輕時呂方崇尚自由，經常跟梅姐（梅艷芳）夜蒲Disco。

小鳳加持■呂方8年前紅館個唱，請來徐小鳳做嘉賓。

最好拍檔■親密戰友杜德偉在港的話，一定現身個唱撐場。

相隔8年，呂方於下月4及5日再踏紅館舉行兩場個唱，59歲的他與圈外人伍惠寶奉女秘婚近3年，由昔日「蒲精」變身住家男，呂方更為兩歲半餅印女兒Emma（呂晨）成功戒煙。老來得女，慈父上身的他一提「呂神」係咁笑，開口埋口被融化，又話「原來有小朋友咁快樂」！問到會否請老友梁朝偉做嘉賓，呂方答得搞笑，「佢都唔鍾意唱就冇謂啦。」採訪：方騫平攝影：朱偉彥場地：Sup13年前因為疫情，呂方未能重返紅館開show要改期至下月，無心插柳撞正入行40周年。屆時必唱《彎彎的月亮》及《聽不到的說話》等經典歌。他表示，如果老友杜德偉在港一定助陣做表演嘉賓，至於正為新戲《風再起時》宣傳的梁朝偉，呂方就有所保留：「以往從來冇叫過佢，其實可以請佢嚟睇騷，但打人情牌力邀佢上台就冇謂喇，當年我拍音樂特輯都請過佢唱歌，不過，佢都唔鍾意唱就冇謂啦。」問到會否安排乖女上台？呂方即緊張大師上身話未決定：「老婆讚佢有音樂天份又鍾意唱歌，建議佢上台玩吓，我唔太贊成，佢得兩歲幾仲係細，如果見到咁多人嚇到大喊，都唔知點處理。」他又自爆每次播佢嘅歌囡囡都零反應，說時一臉落寞。錫囡囡多過錫老婆轉眼入行40年，呂方形容時間過得好快，感慨說：「有高低起跌先係人生，畀我重新玩一次你話幾好呢？不過，去到呢個階段係人生另一個高峰，我好享受家庭及囡囡，佢哋畀到我喜悅係形容唔到嘅，原來個女咁可愛同聰明，o依家仲醒目過我，真係被佢融化……係暈呀！唔生女真係唔知……」他愈爆愈多，坦言暫時錫個女多過老婆，語畢又戴返個「頭盔」解畫：「講真錫佢哋係一世嘅，個女肯黐我呢個過程得幾年。」他又開心share湊女日常：「每個階段對個女有唔同錫法，初出世會幫囡囡換片、掃風、餵奶，就算睇住佢去廁所都係樂趣，當我發現每次陪佢去完廁所，佢會好溫馨咁望住我，體會到原來除咗『姐姐』以外，爸爸都會做呢啲事，會對我特別好，咁我就特別enjoy去做。佢又似足我好為食，歲幾經已食大人嘢，如芫茜及榴槤，平時唔使餵佢食。」作息正常想玩耐啲以前呂方愛自由自在，年輕時和杜德偉、羅文等瘋狂去Disco飲酒、跳舞，經常玩天光唔願瞓，「o依家陪個女早睡早起，晚間約會只會搬返屋企。」他仲自爆為寶貝女成功戒煙：「食咗幾十年煙以前戒極都唔得，直至囡囡幾個月大聞到煙味擰開塊面，我就話戒就戒，見到個女乜煙癮都冇，連老婆都唔敢相信，呢個都係做咗爸爸嘅責任問題，我都希望身體健康可以玩耐啲，唯有做好自己，生活要正常啲。」他自言有個女經已活在快樂中，用強調語氣話：「出面講乜都聽唔到，唔會影響到我，我唔會睇新聞。」