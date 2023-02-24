《吃貨》有浸Spa晒火辣Body場面 ﻿﻿﻿﻿﻿高海寧唔Like被稱「咪神」：﻿﻿﻿好膚淺

■Michael強調TVB醒佢3位女神高Ling、Yvette及Phoebe做主持。

■高炒Yvette浸浴，鏡頭極「邪惡」。

■高Ling寓工作於享受。

■高Ling浸spa非常誘人。

■Phoebe及Yvette着三點式亮相谷到盡。

■《吃貨》同J2胡慧冲的《冲遊8》打對台。

由「少年食神」林澄光（Michael）率36歲高海寧（高Ling）、33歲彭慧中（Phoebe）及27歲陳星妤（Yvette，前名陳聖瑜）到曼谷拍《吃貨橫掃曼谷》，帶來吃喝玩樂新體驗，節目中3位火辣女神浸spa大派福利，更博到盡着三點式上陣。而擁33C豐滿上圍的Phoebe唔敢接高Ling棒做「咪神」，因為公司有太多有料之人。 採訪：方騫平 攝影：朱偉彥疫情後各國都開關，香港人報復式旅行，去泰國離唔開做spa同飲飲食食。Michael話做得節目當然唔會介紹一般嘢，會深入食店廚房禁地講吓煮食秘技；高Ling介紹當地好味素食；Phoebe搵特色咖啡店；網紅Yvette就喺旅遊勝地打卡。高Ling着泳衣係Bonus3位性感女神玩浸浴，難免成為觀眾焦點所在，尤其Yvette喺浴盆中提腳掃小腿，更出現高炒嘅邪惡視角；而高Ling及Phoebe就用玫瑰花瓣擦肩及手臂，畫面相當香艷。對此，高Ling淡然說：「咁咪OK囉，等觀眾留意追睇，希望之後有多啲機會拍旅遊節目。」她相信觀眾鍾意睇旅行好去處，有關資料會喺節目中提供，高Ling強調着泳衣只係bonus，大前提當然要靚及適合：「唔通喺雪地着泳衣咩！」對於被指34D「咪神」歸位，高Ling說：「呢啲只係人哋標籤我，I don't care！我從來冇當過係，唔想受局限，而且我有自己目標定位及價值觀，新一代人會着重返藝人思想及風格，唔係單睇外表咁膚淺。」她又認為時下藝人有自己社交平台，去表達想做嘅事，較她以前幸福得多。另外，《吃貨》同胡慧冲J2台的《冲遊泰國8》打對台，Michael強調兩個節目形式唔同可以並存，他主要講歎世界，是兩種生活態度。