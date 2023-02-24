軒仔恨食紅館雞髀飯 ﻿甄子丹為港影壇發聲﻿﻿﻿﻿﻿

■軒仔希望紅館飯堂可以重開。

■欣宜強調自己是實力派歌手。

《星島申訴王》為全港市民申訴，而明星藝人同普通人一樣，在生活上會有各種疑難，現在他們終於有了途徑表達訴求，甄子丹向《星島申訴王》表達了對香港電影業的展望，而軒仔就爭取紅館雞髀飯回歸。甄子丹多年來積極推動本地電影，當然要為同行發聲，他坦言希望政府能多多支持本地電影拍攝工作：「例如拍攝證、批文等方面，支持多點就好了。」而欣宜笑言近年不少人誤會她是「跳唱歌手」，直言「我係實力派歌手」！欣宜苦笑指，其實經常作跳唱表演相當吃力，但如果觀眾喜歡，絕對不介意辛苦。紅館舉行個唱固然開心，但樂壇一哥張敬軒卻為在紅館開騷的歌手們申訴。軒仔指在疫情下，令紅館內的飯堂已關閉多時，向來愛吃紅館雞髀飯的他，希望在疫情逐步放緩下，相關部門可讓飯堂姐姐回歸工作崗位，炮製美味膳食予開騷歌手。