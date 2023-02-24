零違和感許光漢宋慧喬同框

■宋慧喬主演的《黑暗榮耀》第2季將於3月10日上架。

■金建宇飾演的孫慏悟竟然死而復生。

台灣男星許光漢憑《想見你》爆紅後，近日主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》上映9日就在台灣創下破億票房。紅爆的他獲邀到米蘭出席時裝騷，更與韓國女神宋慧喬同場並合照。網民讚許光漢和宋慧喬雖然相差9歲，但很合襯。《silent》日本女星川口春奈、《權力遊戲》英國女星Gwendoline Christie等都有亮相。此外，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》第2季將於3月10日上架，Netflix終於公開正式預告。首先看到文同珢（宋慧喬飾）脫下外衣，露出身上的傷疤，而站在她面前的人正是河度領（鄭星一飾）。欺凌4人幫聚集商討如何對付文同珢，背景竟出現孫慏悟（金建宇飾）的聲音，在首季被指已死的孫慏悟竟然現身，還表示：「只有我是無辜的，只有我。」