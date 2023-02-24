親手建淨水設施鄧麗欣探訪柬埔寨

■此行希望改善柬埔寨居民的生活。

「點滴是生命」今年25周年，第10年擔任榮譽顧問的鄧麗欣（Stephy）有見疫情緩和，主動向會長Jackie提出到柬埔寨進行慈善探訪，令更多人留意到當地缺水及居民的需要。團隊已3年沒到訪柬埔寨，慈善探訪經驗豐富的鄧麗欣，今次擔任元祖級點滴教官，率3位新任點滴大使東方昇、陳濬樺及劉朝健到柬埔寨，嚴格監督及調教他們。4位大使早前赴柬埔寨暹粒省偏遠村落，及鄰近泰國邊境的奥多棉吉省，一連7日在學校探訪，並入住村民居所體驗生活。鄧麗欣表示今次體驗特別深刻，她首次戴上安全帽及手套親手興建設施，體驗到捐款確切為當地有需要的人帶來乾淨食水，更帶來就業及自力更新機會。