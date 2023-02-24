團隊已3年沒到訪柬埔寨，慈善探訪經驗豐富的鄧麗欣，今次擔任元祖級點滴教官，率3位新任點滴大使東方昇、陳濬樺及劉朝健到柬埔寨，嚴格監督及調教他們。4位大使早前赴柬埔寨暹粒省偏遠村落，及鄰近泰國邊境的奥多棉吉省，一連7日在學校探訪，並入住村民居所體驗生活。鄧麗欣表示今次體驗特別深刻，她首次戴上安全帽及手套親手興建設施，體驗到捐款確切為當地有需要的人帶來乾淨食水，更帶來就業及自力更新機會。
親手建淨水設施鄧麗欣探訪柬埔寨
團隊已3年沒到訪柬埔寨，慈善探訪經驗豐富的鄧麗欣，今次擔任元祖級點滴教官，率3位新任點滴大使東方昇、陳濬樺及劉朝健到柬埔寨，嚴格監督及調教他們。4位大使早前赴柬埔寨暹粒省偏遠村落，及鄰近泰國邊境的奥多棉吉省，一連7日在學校探訪，並入住村民居所體驗生活。鄧麗欣表示今次體驗特別深刻，她首次戴上安全帽及手套親手興建設施，體驗到捐款確切為當地有需要的人帶來乾淨食水，更帶來就業及自力更新機會。
通關後 警頻掃蕩拘3內地人 丐幫先鋒湧港 扮跛腳博施捨
兩地通關，內地丐幫先頭部隊即時南下搵食。過去兩周，本地街頭出現衣裝疑似內地人、口說普通話的男女非法行乞。本報先後在旺角和佐敦直擊乞丐兵團掠水招數，有乞丐扮跛腳博取途人施捨，隨後站起推輪椅轉移陣地時健步...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
冀助中東減石油依賴 實現互利共贏 中國企業參建杜拜太陽能項目
許多中東國家正積極推動使用綠色能源，中國近年在當地參與發展多個太陽能項目，輸出技術並希望達致互利共贏。其中位於杜拜、全球最大的綜合型太陽能項目，有過半範圍是由中國公司建造及營運，目前仍然在擴建當中。杜...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
韋伯拍到6大星系顛覆起源論
美國天文學家利用韋伯太空望遠鏡，展開針對宇宙早期階段的研究。該太空望遠鏡拍到相信在宇宙大爆炸後5億至7億年前出現的6個巨大星系，令天文學家大吃一驚，因為當時的宇宙只有當前年齡3%的極早時代，理論上是不...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
KOKO ROSSO截收6594票今開賣
會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO今日將進行首輪銷售合共148伙，項目昨日截票，發展商公佈合共錄得6594票，超購43.5倍。藍田KOKO ROSSO為《財政預算案》公佈後，首個推售的全新項目，今...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港交所去年少賺2成 末季盈收創歷年高
港交所（388）公佈2022年全年業績，錄得純利100.78億元，按年減少20%，好過市場預期，每股基本盈利7.96元，第二次中期息3.69元，全年合共派息7.14元，按年減少20%。單計第四季，純利...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
簡拿尼斯腳風順 捧貝迪斯
艾爾切今季西甲戰罷22輪後僅得1勝，踏入2023年狀態亦沒有起色，加上攻力不濟的問題仍然存在，今晚西甲地頭對2連勝的貝迪斯，完全沒有搶分條件。再者客軍又有連續3場聯賽有士哥的鋒將簡拿尼斯作入球保證，讓...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
結婚9年維繫感情全靠冇秘密 陳豪奉勸藝人勿人前人後兩個樣：會穿㗎
陳豪（阿Mo）在喜劇《新四十二章》表現出位，又跳街舞又裸泳，他承認入行29年要突破自己好難。提到跟結婚9年的太太陳茵媺（Aimee）婚後首度合作《羅密歐與祝英台》，雖然過程愉快，但阿Mo竟然話唔想有下...
2023-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 「開心香港」活動 讓年輕人一展身手｜社論
財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中提出，啟動以香港市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，提供美食體驗、遊樂和文青創作等活動，以刺激本地消費和經濟，並希望社會增添笑臉。民...
2023-02-24
- 袁少林 - 科技進步如何惠及基層患者｜聯盟之聲
- 雪中送炭 - 葵涌貨櫃碼頭奪命工傷 美好家庭痛失至親｜雪中送炭
- Jacky哥 - 啄診 支援基層市民遙距看症 助力香港醫生 開展海南與大灣區醫療網絡｜企業會客室
- 楊松坤 - 寶貴一課｜氣定乾坤
- Michael Chugani 褚簡寧 - Spring is in the air｜又中又英
- 統籌：香港中文大學EMBA課程 - 胡志遠醫生冀成 醫療「生態系統」領袖｜商識滿天下
- 余壽寧 - 機遇創造神話｜勇闖高峰
- 何啟聰 - 港交所績後整固 吼「64329」｜窩輪熱炒特區
- 林恩 - 納指9成街貨熊 留意「49648」｜窩輪熱炒特區
- 朱紅 - 恒指反覆 博「67760」牛｜窩輪熱炒特區
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文家良 捧盃兼封王
昨晚唯一錦標是香港足球會百周年紀念盃，結果由文廄「電子兄弟」大熱掄元，文家良最終更成為練馬師王。至於潘頓憑何廄「包裝全承」和黎廄「淺草飛」起孖，並且成為騎師王。而第八場賽事因為「醉眼光」發生意外，馬會...
2023-02-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6