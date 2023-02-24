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梁詠琪指梁文禮道歉唔重要

2023-02-24 列印
■梁詠琪希望自己不停進步。
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梁詠琪（Gigi）昨日出席公開活動，她表示之前忙演唱會，已接近1年沒為女兒Sofia整蛋糕，本月底（28日）是女兒生日，已答應到時整蛋糕給她吃。Gigi忙於計劃下半年展開巡唱，預計6月開始，會到東南亞及歐洲等地。

問Gigi是否接受梁文禮向她道歉，她說：「唔重要，我覺得唔需要再停留呢件事上，由佢過去，有更多更加重要事繼續做，總之不斷力求進步，做好自己就夠。」梁文禮在道歉文中似示愛，Gigi尷尬說：「都唔重要。」
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