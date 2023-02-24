AL新歌MV火速破百萬點擊

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）前日推出跳唱歌《MONEY》，MV上架16小時火速破百萬點擊，Anson Lo追看粉絲的評語，又在社交網限時動態大讚神徒（粉絲暱稱）留言有趣：「你們每次的MV留言分析都好有趣，明天繼續看~」他更大派福利，分享了MV中他最愛的藍色西裝造型照，並親手畫了他與神徒在錢袋內的Q版公仔，冧爆粉絲。



Anson Lo又笑言在MV細節及造型上都花了不少心思，「入行以嚟未試過喺表演上全額露畀大家睇，之前承諾終有一日會咁做，終於揀咗今次嚟試！」