結婚9年維繫感情全靠冇秘密 陳豪奉勸藝人勿人前人後兩個樣：會穿㗎

■阿Mo提提大家，送花之餘，送禮物都是必須的。

■過時過節阿Mo都必定會跟Aimee去拍拖，情人節當然唔例外。

■阿Mo在《新四十二章》有場街舞戲，相當搞鬼。

■阿Mo跟Aimee合作《羅密歐與祝英台》，他承認好唔慣。

■《新四十二章》中，阿Mo跟譚凱琪的裸泳戲，交代他連底褲都除埋，成為熱話。

■趁住放假，阿Mo即跟家人去泰國享受開心假期。

■阿Mo爆6歲細女Camilla比媽咪更貪靚，仲有偶包，影得唔靚會嬲豬。

■新年期間Aimee跟朱凱婷聚會，已成為老婆御用攝影師的阿Mo，教後者老公揸機。

陳豪（阿Mo）在喜劇《新四十二章》表現出位，又跳街舞又裸泳，他承認入行29年要突破自己好難。提到跟結婚9年的太太陳茵媺（Aimee）婚後首度合作《羅密歐與祝英台》，雖然過程愉快，但阿Mo竟然話唔想有下次。另外，陳太有開心分享癮，一睇IG就知陳家去過邊食過乜，陳豪唔介意老婆公開家事，更首談跟Aimee維繫感情秘訣全靠「透明」兩字。 採訪：杜杜 攝影：朱偉彥阿Mo有大量演喜劇經驗，不過以前唔識得拿捏，演得太誇有反效果。他表示《新四十二章》是他入行以來最難演的作品，因劇情天馬行空，要踏實去演並不易，連最弱的跳舞都要豁出去跳，「明知自己弱項，so what！？我係要將個感覺跳出嚟。」講到最難演場口，曾全裸演出電影《晚九朝五》的阿Mo，認為是跟譚凱琪裸泳的一場，「我都冇裸泳好耐，哈哈！我係幾欣賞阿Joe（監製陳維冠）度到呢啲情節出嚟，平時唔會做嘅嘢，拍劇可以放膽去做，咁咪可以撞到啲嘢出嚟，佢係挑戰我底線，我連底褲都除埋，哈哈！」他自爆是他主動提出，拍攝時要交代除埋底褲先有喜感。抗拒同老婆成日合作入行29年，阿Mo仍想不斷挑戰自己，談到早前夫妻檔合拍新劇《羅密歐與祝英台》，他承認好唔慣亦有點抗拒，「我哋私底下以真實對話去講嘢，角色講嘅嘢唔同我哋平時講嘅嘢，即係帶住面具講嘢，會有少少唔習慣。」雖然過程愉快，但阿Mo唔希望再有下次，「我哋不嬲都冇拗撬，工作更加冇O添！但我覺得夠㗎嘞！我同老婆嘅關係比較需要去保護，同埋太多合作觀眾都會膩，亦難分別現實定戲劇世界，Aimee都想追求夢想，應該多啲同其他演員合作會好啲。」阿Mo透露Aimee會放低工作回歸家庭，除非遇到好合適的劇本。放假至6月的阿Mo，繼早前一家五口去泰國度假後，亦將重啟因疫情冇去4年的二人世界之旅。他承認跟太太單獨相處很重要，「每個家庭父母子女係一個關係，夫婦係另一個關係，要花時間精神先可以維繫到，唔維持會不斷下滑，一定要拍吓拖，令兩個人關係更好。」維繫方法包括過時過節必需互送禮物，「呢個係唔變得，花同禮物係分開㗎，哈哈！唔係禮物貴定平，心意同出發點緊要啲，想感情維繫得好大家都要付出。」做返自己活得好開心除了二人世界及互送禮物外，阿Mo認為維繫夫妻感情，首要切勿破壞關係，「好簡單鬧交受到攻擊，嬲就會反擊，講啲攻擊性說話，向佢弱點係咁『銳』落去，呢啲咪會破壞關係，我同Aimee從來唔會發生呢樣嘢，要冷靜保持溝通，反而站喺對方立場盡量去諒解、包容，溝通就唔可以避免，透明真係一樣好重要嘅嘢，千祈唔好保留任何秘密，所有嘢一定要透明。」他跟Aimee每日都會互相「報告」經歷的大小事，「總之大家愈透明就愈好，等如做藝人都一樣，要快手畀觀眾知道你係一個咩人，自己又覺得開心啲，會free好多，男女朋友關係都一樣，你愈保持秘密，對方同你嘅隔膜會慢慢增加。」阿Mo承認「透明」這一招，是他跟Aimee成功入屋，儲落大量觀眾緣的主因，「我覺得藝人都千祈唔好塑造一個偶像畀觀眾睇，因為偶像係會穿㗎！哈哈！當佢哋發覺偶像同真人唔一樣，仲唔穿崩？！你可以hold得幾耐先，o依家觀眾睇藝人要知道晒全部，鏡頭以外係點樣，基本上係睇晒你嘅人生，係冇得避嘅，你愈早做返自己，你咪可以過得好啲囉！我哋free咗好耐，之前我哋好擔心公開細路仔個樣，到我哋拋開呢個思想仲開心。」所以他在街上遇到粉絲求合照，絕對來者不拒，「人哋想同你影相，因為唔知幾時再撞到你！冇乜所謂啫！」