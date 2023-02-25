楊千嬅自認身體差要放大假

楊千嬅昨日以大使身份出席慈善晚宴，她談到剛去完瑞士旅行，已幾年沒旅行所以在當地報復式食、玩，飲凍飲太多令身體不適，笑言不得不承認上了年紀，亦因身體差及舊患，之前時肥時腫，想放長大假，如無意外預計休息半年，其間陪兒子和練歌。



千嬅對於被周啟生發文指20年前已講過她不適合唱歌，她笑言連自己也覺得，認為人生路上好多人給意見都是益菌，指這些只是碎料，千嬅坦言覺得每個支持她的人，就算聽她唱一分鐘，都是動力。

